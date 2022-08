West Ham surpreende e oferece R$ 203 milhões por Paquetá, diz jornal

O West Ham formalizou uma proposta para tentar fechar a contratação do meia-atacante Lucas Paquetá, principal destaque do Lyon na última temporada e atual titular da seleção brasileira. A informação é do jornal inglês The Athletic.

A publicação diz que o clube “está pressionando para garantir o meio-campista de 24 anos” por 40 milhões de euros (203,1 milhões de reais pela cotação atual).

Paquetá despertou interessados, principalmente, pela regularidade vista nas temporadas 2020/21 e 2021/22. Na primeira, ele marcou dez gols e distribuiu sete assistências em 34 jogos, enquanto na mais recente foram 11 gols e sete assistências em 44.

O clube do leste de Londres tenta se reforçar após ficar em sétimo lugar na última edição da Premier League. Para isso, está disposto a fazer uma contraproposta em caso de rejeição dos franceses.

Até aqui, os Hammers contrataram sete jogadores, investindo aproximadamente 140 milhões de euros (710 milhões de reais). O principal nome é o do atacante italiano Gianluca Scamacca, de 23 anos. Além dele, o clube trouxe o lateral-esquerdo ítalo-brasileiro Émerson Palmieri, ex-companheiro de Paquetá.

O Newcastle surgiu como favorito para levar Paquetá, mas esbarrou na resistência do Lyon. Nos bastidores, especula-se que o clube exija uma quantia próxima a 60 milhões de euros (304,3 milhões de reais)

