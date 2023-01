Weghorst, o holandês chamado de bobo por Messi, chega ao Manchester United

O Manchester United apresentou nesta terça-feira, 17, o centroavante holandês Wout Weghorst, contratado por empréstimo de seis meses. Ele estava emprestado pelo Burnley ao Besiktas, da Turquia, e chega como uma peça de reposição emergencial no ataque, desfalcado após a saída repentina de Cristiano Ronaldo em dezembro, após entrevista em que o português criticou o clube, o técnico Erik ten Hag e até seus companheiros de equipe.

Weghorst ganhou manchetes durante a Copa do Mundo por ter se envolvido em uma discussão com Lionel Messi durante o jogo entre Holanda e Argentina, pelas quartas de final. Após a vitória argentina nos pênaltis, Messi estava dando entrevistas quando de repente parou, olhou para o jogador holandês fora das câmeras e soltou a já célebre frase: “Qué mirás, bobo?”. Em português: “Está olhando o quê, bobo?”.

Messi se explicou dizendo que Weghorst passou o jogo todo provocando os argentinos. O atacante, aliás, marcou os dois gols da Holanda na partida, o primeiro de cabeça e o segundo após linda jogada ensaiada em cobrança de falta, já no último minuto do tempo normal, forçando a prorrogação. A repercussão foi tamanha que o perfil do Manchester United, em tom bem humorado, fez uma paródia da frase de Lionel para anunciar seu atacante.

Com 1,97 m de altura, Weghorst tem no jogo aéreo sua principal força. O jogador de 30 anos teve sua melhor fase defendendo o Wolfsburg, da Alemanha, entre 2018 e 2022. Contratado pelo Burnley no ano passado, não engrenou e viu o time ser rebaixado para a segunda divisão inglesa. Estava emprestado ao Besiktas desde o meio de 2022.

Durante sua apresentação, o holandês não escondeu toda a animação de vestir a camisa de um grande clube. Em entrevista divulgada pelo United, disse se sentir muito animado e com orgulho: “Sim, estou muito empolgado, com certeza. É um sentimento incrível. Na última semana, quando ouvi pela primeira vez o interesse foi especial, sem dúvidas. Estou orgulhoso de tudo que foi feito. Sou um jogador do United.”