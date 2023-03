Vinicius Souza: quem é o brasileiro do Espanyol que se destaca em La Liga

Apesar de o Espanyol não fazer boa campanha em La Liga e estar a apenas dois pontos da zona de rebaixamento, um brasileiro consegue se destacar. Dominando o meio-campo do time, Vinicius Souza, de 23 anos, é quem desarmou mais vezes em todo o Campeonato Espanhol, abrindo os olhos de grandes da Europa. Os direitos do jogador são ligados ao Grupo City, conglomerado dos Emirados Árabes que administra vários clubes ao redor do mundo – o principal dele, o inglês Manchester City, além de, mais recentemente, o Bahia no Brasil.

Nas categorias de base do Flamengo desde 2014, o volante estreou profissionalmente dia 31 de março de 2019, contra o Vasco, pelo Campeonato Carioca. Porém, o garoto, que tinha apenas 19 anos, voltou ao time da base e só recebeu chances no principal com o português Jorge Jesus, que promoveu “Vinicião”, como era chamado na época.

Parte do elenco que ganhou títulos importantes como o Brasileiro e a Libertadores de 2019, acabou vendido para o clube belga Lommel em 2020, por 2,5 milhões de euros (16 milhões de reais à época), mas com a permanência de 40% dos direitos econômicos para o Flamengo.

O time europeu, que pertence ao Grupo City, foi a casa de Vinicius durante a temporada 2020/21, quando fez 19 partidas. Sem grande destaque, foi emprestado para o KV Mechelen, onde ficou durante a temporada 2021/22 e chamou a atenção do Espanyol, que o contratou por empréstimo.

🇧🇷 O meio-campista Vinicius Souza é o vice-líder em desarmes (49) de La Liga! Revelado pelo Flamengo, ele pertence ao Lommel SK, clube belga comandando pelo Grupo City, e está emprestado ao Espanyol. Titular absoluto da equipe! pic.twitter.com/nbW060JI0O — Footstats I2A (@Footstats) March 7, 2023

Aos 23 anos e adaptado ao futebol espanhol, fez 22 partidas e 49 desarmes, dominando o ranking do campeonato, segundo o Footstats. De boa estatura – mede 1,87 m -, ele se destaca pela capacidade de ganhar duelos e cobrir uma grande área do campo.

Pelo destaque, teve o nome vinculado ao Atlético de Madri, da Espanha. Em uma possível venda, o Flamengo receberia quantia milionária, tendo em vista a porcentagem dos direitos econômicos e o status de clube formador.