Vinicius Júnior muda de número e usará a pesada camisa 7 no Real Madrid

Vinicius Júnior vai mudar de número no Real Madrid para a temporada 2023/24. O brasileiro, destaque do time no ano, deixará de usar a camisa 20 para ficar com a 7, que já foi envergada por lendas do clube como Cristiano Ronaldo, Raúl, Emilio Butragueño e Juanito. O Real confirmou a troca de numeração em suas redes sociais.

Esse será o quarto número diferente que Vinicius vai utilizar desde que chegou ao Real em 2018, com apenas 18 anos. Inicialmente inscrito no time B, o Castilla, ele jogava pela equipe de cima com a camisa 28. Depois mudou para o número 25, já como parte do elenco principal, e nas últimas temporadas usou a camisa 20.

Outro jovem atacante brasileiro, Rodrygo, também mudou de número, e vai deixar a camisa 21 para passar a usar a 11, deixada livre pela saída de Marco Asensio para o Paris Saint-Germain.

A mudança reflete o ganho de importância dos dois brasileiros no Real Madrid em anos recentes. Na última temporada, Vinicius fez 23 gols e deu 19 assistências, enquanto Rodrygo contribuiu com 19 bolas na rede e 10 passes para gol.