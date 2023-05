Vinicius Jr volta a sofrer com racismo no Campeonato Espanhol

O Campeonato Espanhol viveu mais um episódio lamentável neste domingo, 21, na partida entre Real Madrid e Valência, no Mestalla. A partida foi interrompida no segundo tempo após Vinicius Jr ser vítima (outra vez) de racismo. Parte da torcida adversária chamou o brasileiro de “macaco” e o atacante denunciou o caso para a arbitragem. Após confusão dentro de campo, Vini Jr ainda foi expulso. O Valência venceu por 1 a 0 e o Real perdeu a vice-liderança de LaLiga.

O caso de racismo

O Valência já vencia por 1 a 0, com gol marcado por Diego López, quando a partida perdeu importância esportiva e ganhou relevância social. Aos 24 minutos do segundo tempo, o brasileiro Vinicius Jr foi alvo de racismo por parte da torcida adversária, que chamou o atacante de “macaco”.

Vinicius denunciou o caso para a arbitragem, que acabou interrompendo a partida. O sistema de som do estádio Mestalla informou a situação aos torcedores e pediu o encerramento dos cânticos e xingamentos. Após oito minutos, a partida foi reiniciada.

Já na reta final da partida, o brasileiro se envolveu em uma confusão com o goleiro Mamardashvili, do Valência. No meio da situação, Vinicius Jr ainda foi puxado pelo pescoço pelo atacante adversário. O árbitro Burgos Bengoetxea foi chamado pelo VAR e optou por expulsar apenas o brasileiro.

Revoltas e manifestações

Após todo o episódio, com a cabeça fria, Vinicius Jr se manifestou nas redes sociais e reafirmou o caso de racismo. O brasileiro destacou que “não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira” e criticou de maneira enfática os organizadores da competição: “O racismo é o normal na LaLiga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas”.

O atacante do Real Madrid concluiu lamentando a situação e deixando em aberto a possibilidade de deixar a Espanha por conta dos episódios: “Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui”.

“O prêmio que os racistas ganharam foi a minha expulsão. Não é futebol, é LaLiga”, escreveu Vini após o jogo.

Mais de 10 casos de racismo contra Vinicius Jr foram registrados desde que o brasileiro virou titular do Real Madrid. A liga espanhola criou uma comissão em fevereiro deste ano para analisar cada situação. Após a partida contra o Valência, o técnico Carlo Ancelotti também se pronunciou sobre o novo episódio e foi firme:

“Não quero falar de futebol. Vocês querem falar de futebol? Foi mais que uma derrota. Eu sou muito calmo, mas aconteceu algo que não pode acontecer. O estádio todo gritando “macaco” para Vinicius Jr. Algo está muito errado nesta liga e nada acontece. Houve neste ano uma dezena de denúncias pelos insultos ao Vinicius. E daí? O que aconteceu? Nada de nada”.

“Ele não queria continuar. Disse que não parecia justo, que não era sua culpa. Ele seguiu jogando, e além disso tomou um cartão sem sentido. Vinicius é um dos melhores do mundo. Esses episódios de racismo não podem passar. Foi todo o estádio, não foi só uma pessoa, como em outras ocasiões”, completou o italiano.

