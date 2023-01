Vinicius Jr sofre com ambiente hostil na Espanha; Ancelotti cobra respeito

Destaque do Real Madrid na temporada passada, Vinicius Júnior vive momento irregular nas últimas semanas. Autor de apenas um gol em 2023, o atacante vem sofrendo com a hostilidade das torcidas rivais, vaiado em todos os estádios adversários, apresentando partidas menos brilhantes e com mais erros. Infeliz com a situação, o treinador Carlo Ancelotti cobrou respeito ao seu atleta.

Após mais uma atuação apagada durante a vitória do Real Madrid sobre o Athletic Bilbao, em San Mamés, pelo Campeonato Espanhol, o técnico italiano falou sobre a fase do brasileiro. “Todo mundo o pressiona: fãs, rivais, árbitros… A verdade é que não sei por que isso acontece, porque ele se dedica a brincar. Ele se afeta, mas é jovem e certamente vai melhorar neste aspecto. Ele é um rapaz muito sensível e falo com ele para que esteja concentrado. Queremos que seja mais respeitado”.

Constantemente alvo de ataques racistas na Espanha, Vinicius também tem recebido críticas pelo seu estilo de jogo repleto de dribles. A própria La Liga já protagonizou uma rusga com o brasileiro, quando Javier Tebas, presidente da organização, falou para o jogador “se informar melhor” após ele ter denunciado cânticos racistas da torcida do Valladolid, em jogo de 30 de dezembro do ano passado.

Ainda que menos influente do que na temporada passada, Vinicius Júnior é o vice-artilheiro do elenco na temporada, com 11 gols, atrás só de Karim Benzema, que tem 12. Na próxima quinta-feira, 26, o brasileiro tem mais uma chance para dar a volta por cima: em casa, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madri, em clássico pelas quartas de final da Copa do Rei.