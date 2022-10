Vinicius Jr é esperança de boa colocação brasileira na Bola de Ouro 2022

A Bola de Ouro de 2022 será entregue na próxima segunda-feira, 17, em Paris, pela revista francesa France Football. Karim Benzema é o franco favorito ao principal prêmio masculino, mas grande parceiro de Real Madrid, o brasileiro Vinicius Júnior, também pode ter destaque na festa . O atacante de 22 anos, autor do autor do gol que garantiu o título da última Liga dos Campeões, é a esperança de o Brasil voltar a ter um top-3 na premiação depois de cinco anos, desde que Neymar foi o terceiro em 2017.

Tendo em vista que a premiação estabeleceu os seguintes critérios: “desempenho individual e o caráter decisivo dos concorrentes”; “desempenho coletivo e o recorde acumulado na temporada”; e “respeito à classe do jogador e seu senso de Fair Play” na temporada de 2021/22, o destaque do Real Madrid chega forte para a disputa. Diferente de outros brasileiros recentemente.

Campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões com protagonismo, Vinicius anotou 22 gols e 16 assistências na temporada passada. Desse modo, o jogador cumpre os requisitos para ser candidato ao prêmio individual. Entretanto, bons concorrentes – com números superiores – chegam com maior favoritismo.

Entre os que brigam forte pelo pódio, há nomes como Mohamed Salah, do Liverpool, Kylian Mbappé, do PSG, Kevin de Bruyne, do Manchester City, e Robert Lewandowski, que se transferiu do Bayern para o Barcelona.

Entre os 30 pré-indicados, há mais dois brasileiros: Fabinho, do Liverpool, e Casemiro, que fez a temporada em questão pelos merengues, mas se transferiu para o Manchester United. Neymar, grande nome do futebol nacional nas últimas duas décadas, sequer ficou entre os citados pela revista France Football. A última vez que o Brasil ficou com o prêmio foi em 2007, quando Kaká foi eleito o melhor do mundo.

Confira a melhor colocação de brasileiros na Bola de Ouro nos últimos 10 anos:

2021: Neymar (16º)

2019: Alisson (7º)

2018: Neymar (12º)

2017: Neymar (3º)

2016: Neymar (5º)

2015: Neymar (3º)

2014: Neymar (7º)

2013: Neymar (5º)

2012: Neymar (13º)

2011: Neymar (10°)

