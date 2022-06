Vídeo: Haaland se diverte ao assistir lances do pai pelo City

Erling Haaland, o badalado reforço do Manchester City para a temporada, já se sente em casa. Também pudera: o atacante da seleção norueguesa nasceu em solo inglês e passou boa parte da infância acompanhando a passagem do pai Alf-Inge Haaland pelo próprio City e por outras equipes da Premier League. Em vídeo publicado pelo clube nesta quinta-feira, 16, pai e filho de juntaram para assistir a alguns lances do ex-jogador. Erling, um excepcional artilheiro, se divertiu com as duras faltas cometidas por Alf-Inge, um esforçado volante.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Antes das filmagens, Erlig e Alfie revisitaram fotos em que o artilheiro, ainda criança, acompanhava o pai no estádio, com a camisa do Manchester City, clube defendido pelo pai entre 2000 e 2003.

𝗘𝗥𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗔𝗡𝗗 𝗔𝗟𝗙𝗜𝗘 🛋 Watch as @ErlingHaaland and his dad, @alfiehaaland, react to two-footed tackles, goals and old City clips 🙌#ManCity pic.twitter.com/nFUkf7G2WY — Manchester City (@ManCity) June 16, 2022

“O que você estava fazendo? ”, brincou Haaland, filho, ao ver as faltas cometidas pelo pai. “Esse era para cartão vermelho”, completa ele. Alf-Inge, por sua vez, retruca “Seria cartão vermelho hoje”.

Continua após a publicidade

Em outro momento, são mostrados os raros gols marcados pelo ex-defensor. “Nada mal. Para um meio-campista defensivo, até que você fez gols bonitos”, elogiou o herdeiro. “Eu era melhor defendendo do que atacando, mas ainda assim fiz 18 gols na Premier League. Enquanto você não chegar a 18 gols, não pode falar nada de mim”, rebateu o pai.

Como jogador, “Alfie” é lembrado ppr um lance violento envolvendo o ex-capitão do rival Manchester United, o irlandês Roy Keane, que revidou a uma entrada de anos anteriores. A jogada praticamente encerrou a carreira do norueguês, que, no entanto, teve seu espírito de luta exaltado pelo filho famoso.

“Acho que tenho um pouco do impulso, o mesmo impulso. Como vemos aqui, ele não se importa com nada, apenas vai direto no alvo e faz. Acho que é isso que eu talvez tenha um pouco dele. Não na altura, mas a mentalidade e o trabalho duro.”, disse Erling Haaland sobre as semelhanças em campo com o pai.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!