Vasco confirma venda do jovem Andrey Santos ao Chelsea

O Vasco da Gama confirmou nesta sexta-feira, 6, a transferência em definitivo do meio-campista Andrey Santos ao Chelsea, da Inglaterra. O atleta de 18 anos, uma das grandes revelações das categorias de base cruz-maltina nos últimos anos, deixa o clube com apenas 38 partidas disputadas e oito gols marcados.

O clube de Londres desembolsou 12,5 milhões de euros (equivalente a 69,46 milhões de reais na cotação atual) pelo jogador com passagens pelas seleções brasileiras de base. Andrey chegou a São Januário em 2011, quando tinha sete anos e passou a integrar o time de futsal.

Em 2021, ele se tornou o jogador mais jovem a estrear pela Vasco, em um duelo do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda, aos 16 anos, superando Talles Magno, Paulinho e Philippe Coutinho, outras crias do clube. Em 2022, ele foi um dos destaques na campanha do retorno do Vasco à Série A do Brasileirão.

‘Muito acima da média’ e ‘nível Tiago Alcântara’

Desde que chegou em São Januário, Andrey é tratado como joia e potencial venda de peso. Em agosto de 2022, PLACAR publicou um perfil do atleta, no qual Fabio Cortez, ex-auxiliar permanente do Vasco, responsável por escalar o garoto na Série B de 2021, teceu elogios. “Eu o conheço desde criança, sempre foi muito acima da média, titular das equipes. Sempre soube que se tratava de um atleta de primeiro nível.”

Cortez foi um dos responsáveis pela transição do garoto para a equipe principal e o reconhece como o maior ativo do Vasco nos últimos anos, chegando a comparar sua classe e personalidade a de uma estrela do Liverpool e da seleção espanhola. “Fui treinador do Thiago Alcântara no futsal do Vasco e coloco o Andrey na mesma prateleira.”

Nascido no Rio, em 3 de maio de 2004, Andrey completou maioridade recentemente e e por isso ainda teria longa estrada no sub-20. Entretanto, em janeiro de 2022, o destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior antecipou sua ascensão. Em seis jogos, marcou três gols e foi importante na campanha do Vasco até as oitavas de final da competição. Cerca de um mês depois, já ocupava o plantel principal.

Igor Guerra, treinador do Vasco sub-20, falou a PLACAR sobre a relação com o garoto e comparou a sua postura à do atacante Matheus Cunha, hoje no Wolwerhampton e com passagem pela seleção brasileira, com quem trabalhou no sub-15 do Coritiba. “A primeira impressão dele foi na reta final do Brasileiro sub-17 de 2021. Ele recebe informação muito bem. É um atleta sério, dedicado e com facilidade para por em prática tudo o que falamos. Quando começamos a treinar, senti de cara a liderança, a segurança que ele passa para o grupo.”

Guerra não poupou elogios e foi enfático ao citar as características da joia, sobretudo a leitura dos espaços: “O Andrey é um atleta que participa de tudo. Na construção, gera desequilíbrios no adversário. Domina orientado [controle que coloca a bola já visando a ação seguinte], acha passes verticais, consegue dar assistências e pisa no ataque. E sem bola consegue subir bem a pressão, é agressivo, tem uma leitura boa e compõe linha. Tecnicamente, erra muito pouco, em ataque e defesa.” diz Guerra. “Fora a segurança que passa. Até nos profissionais vemos jogadores experientes o procurando, porque sabem que ele vai resolver o problema”.

Todas as fontes escutadas relataram que Andrey é uma pessoa de fácil trato. Igor Guerra exalta a humildade do garoto com um caso de bastidor: “Ele estava no vestiário, tinha descido para o sub-17 e pegou um meião um pouco surrado no momento que estava indo pro treino. Na hora a galera quis ir pegar o meião do sub-20, mas ele não deixou. Falou: ‘eu estou no sub-17, vou usar o mesmo material de todo mundo.'”

Seleção, futuro e Europa

Tamanho o destaque que Andrey virou figura recorrente nas seleções de base, desde o sub-15, categoria em que conquistou o Sul-Americano de 2019. Paulo Victor Gomes, atualmente técnico do sub-20 do Palmeiras, foi quem comandou a equipe na ocasião e falou a PLACAR sobre o meio-campista.

“O Andrey é um menino muito especial para mim. Desde seus 14, 15 anos demonstrou um nível de profissionalismo acima da média. É um jogador extremamente dedicado, trabalhador e responsável. Tem um anseio incrível de evoluir diariamente. Ele mantinha um contato direto comigo por telefone, sempre solicitava materiais dele e de jogadores referências na posição. Além disso, tem uma personalidade muito fora da curva e um perfil de liderança que busca assumir o controle do jogo. Não tenho dúvida que tem uma projeção imensa para o futuro, o mundo certamente irá conhecê-lo”, disse PV Gomes.

Tanto Igor Guerra, treinador dele na base do Vasco, quanto Fabio Cortez, um dos responsáveis pela promoção ao profissional, disseram que Andrey deve escrever história na seleção brasileira principal e no mais alto nível do futebol europeu. No ano passado, o Barcelona chegou a oficializar uma proposta pelo garoto, mas as condições, na casa dos 55 milhões de reais, não agradaram.