Valverde x Baena: entenda o polêmico caso de agressão na Espanha

A surpreendente derrota por 3 a 2 do Real Madrid para o Villarreal no último sábado, 8, segue dando o que falar na Espanha, mas não pelo que ocorreu em campo. Depois da partida, o meia uruguaio Federico Valverde foi até o ônibus da equipe visitante e deu um soco no rosto do lateral Álex Baena. O atleta do Real alegou ofensas a sua família, enquanto Baena negou o ocorrido. O caso deve parar na Justiça espanhola.

O Villarreal alega ter registros do ocorrido e informou que Baena prestou queixa contra Valverde, sem citar o nome do atleta do Real Madrid. “Diante dessa situação, o jogador decidiu apresentar a correspondente denúncia contra o agressor junto à Polícia Nacional. Mais uma vez, o Villarreal mostra seu repúdio a qualquer ato de violência e crê firmemente na versão de seu jogador, apoiando-o ao longo de todo esse processo.”

Ao diário Marca, membros do estafe de Valverde confirmaram a agressão e citaram um fato supostamente ocorrido na partida válida pela Copa do Rei, em janeiro, como justificativa. “Baena deu uma entrada em Fede e lhe disse: chore agora porque seu filho não vai nascer. Isso ficou em campo, mas hoje ele disse algo semelhante e Fede se irritou. Por isso, lhe esperou no estacionamento e avisou que com a família não se mexe”, informou o entorno. Álex Baena se pronunciou sobre o caso em suas redes sociais. Primeiro, celebrou o triunfo, mas se disse “muito triste pela agressão que sofri e surpreso pelo que se está dizendo sobre minha pessoa. É totalmente falso que eu tenha dito isso”.

Já nesta segunda, 10, Baena confirmou que prestou queixa e seguiu negando qualquer menção ao filho de Valverde. Ele contou que sua família passou a ser alvo de ameaças. Continua após a publicidade “Desde então, e não poderia ser de outra forma, não se publicou nenhuma evidência que comprove os fatos pelos quais me imputam. Aproveitou-se de uma desgraça para justificar a agressão e há mentiras que doem mais do que socos. O dano que se está produzindo em minha família é irreparável e injustificável: ameaças, insultos e até mensagens privadas desejando a morte de minha família. Ontem denunciei o caso à polícia. Deixemos que a Justiça faça seu trabalho.” Baena ainda compartilhou uma mensagem que o “inocentaria”, pois indica que o duelo da Copa do Rei aconteceu antes que a esposa de Valverde revelasse a gravidez de risco. No entanto, já havia rumores na imprensa uruguaia sobre as complicações. View this post on Instagram A post shared by ALEX BAENA (@alexbbaena) Possíveis punições A arbitragem não relatou a confusão do estacionamento na súmula do jogo e como até o momento o Villarreal não denunciou o caso ao Comitê de Competição da La Liga, é pouco provável que haja uma punição esportiva. No entanto, como Baena registrou boletim de ocorrência, Valverde deve encarar as consequências de um processo criminal. De acordo com o diário Mundo Deportivo, a Comissão Nacional Antiviolência da Espanha se reunirá no dia 17 de abril para analisar o caso. A partir daí, dependendo da extensão da lesão e da análise das imagens, Valverde pode receber punições financeiras. A lei estabelece multas de 150 a 3.000 euros em caso de infrações leves; de 3.000 a 60.000 euros em infrações graves; e de 60.000 a 650.000 no caso de infrações muito graves.