Vai e vem: os brasileiros que movimentaram o mercado da Premier League

A badalada janela de transferência do futebol europeu encerrou nesta quinta-feira, 1º, e vários atletas brasileiros estão, oficialmente, de casa nova na temporada 2022/23. O destino preferido? A Premier League, considerada a principal liga nacional do mundo.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

É o caso do meia-atacante Lucas Paquetá, anunciado pelo West Ham, do atacante Antony e do volante Casemiro, ambos para o Manchester United, e do meia Wiilian, anunciado pelo Fulham.

PLACAR fez o levantamento completo das movimentações na terra da rainha. Confira quais os brasileiros que movimentaram o mercado da Premier League:

Gabriel Jesus e Marquinhos no Arsenal – Sem espaço no Manchester City, Jesus chegou ao Arsenal como grande nome para temporada: 52,2 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt. Até aqui, três gols e três assistências nos cinco primeiros jogos oficiais disputados – além da liderança da competição. Já o atacante de 19 anos, revelado pelo São Paulo, é tido como uma promessa dos Gunners. Ele participa da Premier League 2, com a equipe sub-21, e custou 3,5 milhões de euros.

Willian, Andreas Pereira e Carlos Vinícius no Fulham – Alegando questões pessoais, Willian deu adeus ao Corinthians e retornou à Premier League. Agora, no Fulham, terá a companhia do também recém-chegado Andreas Pereira, ex-Flamengo, brasileiro naturalizado belga, e do atacante Carlos Vinícius, de 27 anos, que estava no Benfica.

Casemiro e Antony no Manchester United – Em busca de novos desafios. Foi essa a justificativa do volante brasileiro para trocar a trajetória vitoriosa trajetória de nove anos no Real Madrid para chegar ao clube inglês, em crise. Antony, por sua vez, chegou com a responsabilidade de justificar os 95 milhões de euros investidos por sua contratação.

🇧🇷 A N T O N Y 🇧🇷 #MUFC pic.twitter.com/HJg34P6515 — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2022

Renan Lodi no Nottingham Forest- Sem conseguir se firmar pelo Atlético de Madri, o lateral chegou ao clube inglês por empréstimo de 5 milhões de euros válido por uma temporada.

Continua após a publicidade

Diego Carlos no Aston Villa – Zagueiro foi contratado para liderar o sistema defensivo pelo montante de 31 milhões de euros. Ele foi um dos destaques do Sevilla na última temporada.

Welcome to Aston Villa, Diego Carlos! 🇧🇷 pic.twitter.com/Kw9FfEmK93 — Aston Villa (@AVFCOfficial) June 1, 2022

Arthur Melo no Liverpool – Volante brasileiro foi emprestado por um ano pela Juventus e chega como solução de curto prazo em meio a uma crise de lesões no meio-campo do time de Jürgen Klopp.

Neto no Bournemouth – Depois de três temporadas e poucas chances no Barcelona, o goleiro de 33 anos chegou sem custos ao clube inglês, e brigará pela titularidade com o irlandês Mark Travers.

Here's a photo of Neto standing by a net, because obviously… 📸 pic.twitter.com/nPwz9EYJMY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 7, 2022

Richarlison no Tottenham – O atacante deixou o Everton e chegou aos Spurs para fazer dupla com Son e Harry Kane. Até aqui, polêmicas e bom início justificam o alto investimento de 58 milhões de euros.

Lucas Paquetá e Emerson Palmieri no West Ham – Principal destaque do Lyon nas últimas duas temporadas, o meia-atacante da seleção chegou ao clube inglês por 42,9 milhões de euros para ser o principal nome da equipe. Já Palmieri, lateral-esquerdo ítalo-brasileiro assinou vínculo por quatro anos.

Matheus Nunes no Wolverhampton – O meia-atacante brasileiro, naturalizado português, movimentou o mercado ao deixar o Sporting pelo Wolverhampton por 45 milhões de euros. Cobiçado, projeta-se que não ficará por muitas temporadas da nova equipe.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!