O Manchester United recebe o rival Manchester City neste sábado, 14, às 9h30 (de Brasília), no estádio Old Trafford, em confronto válido pela 20ª rodada da Premier League. O clássico terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

Com seis vitórias consecutivas e na quarta colocação da tabela, com 35 pontos, os Reds encaram os atuais vice-líderes do torneio, com 39. Ambos tentam não se distanciar ainda mais do Arsenal, o dono da ponta da tabela com 44.

No primeiro turno, em 2 outubro, os Citizens venceram por 6 a 3, após abrirem 6 a 1. O prejuízo só foi diminuído com dois gols marcados pelo United já nos dez minutos finais de confronto.

O City tenta reagir de uma surpreendente eliminação para o Southampton na Copa da Liga Inglesa. O rival ocupa a última colocação na Premier League. Para a partida, o técnico Pep Guardiola não terá o zagueiro Ruben Dias, machucado.

Do outro lado, os donos da casa não contarão com Van der Beek e Tuanzebe, ambos em recuperação de lesão, e o atacante Jadon Sancho, em transição física após contusão.

Confira a programação completa da Premier League neste sábado:

9h30

Manchester United x Manchester City – Star+

12h

Brighton x Liverpool – ESPN e Star+

Everton x Southampton – Star+

Nottingham Forest x Leicester – Star+

Wolverhampton x West Ham – Star+

14h30

Brentford x Bournemouth – Star+