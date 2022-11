United vai processar Cristiano Ronaldo por entrevista polêmica, diz site

O Manchester United processará o atacante português Cristiano Ronaldo pela polêmica entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV. A decisão é embasada em uma suposta quebra de contrato, pelas críticas do atacante, especialmente ao treinador Erik Ten Hag. A informação é do portal inglês The Guardian.

O clube inglês se pronunciou nesta sexta-feira, 18, sobre o caso afirmando que “medidas apropriadas” serão tomadas. Por outro lado, não detalhou quais serão os próximos passos.

“O Manchester United iniciou esta manhã as medidas apropriadas em resposta à recente entrevista de Cristiano Ronaldo à mídia. Não faremos mais comentários até que este processo chegue à sua conclusão”, publicou o time inglês.

Cristiano Ronaldo tem apenas três gols em 16 partidas, a pior média de sua carreira desde a temporada 2003/04. Cercado por problemas extracampo, o jogador decidiu “romper o silêncio” e expor a insatisfação publicamente na última semana.

“Honestamente, eu nem deveria falar isso, as olha, eu não ligo. As pessoas deveriam sempre ouvir a verdade… Sim, eu me sinto traído. Eu senti que algumas pessoas não me queriam aqui, não apenas neste ano, mas no ano passado também”, disse o camisa 7, que desde o início da temporada enfrenta rumores sobre possível saída e casos de indisciplina que destoam da atitude profissional que sempre cultivou.

Ele chegou a ser afastado por Ten Hag e colocado na reserva pelo holandês em diversos jogos, dizendo não respeitá-lo. “Eu não o respeito porque ele não mostrou respeito por mim. Se você não tem respeito por mim, eu nunca vou te respeitar.”

Sobrou também para o alemão Ralf Rangnick, que dirigiu interinamente o Manchester United durante seis meses no clube na temporada passada após bom trabalho como técnico e diretor do RB Leipzig. “Se você nem é um técnico, como vai comandar o Manchester United? Nunca havia ouvido falar dele.”

Ele ainda detonou as instalações do United e lembrou do lendário técnico que o dirigiu na primeira passagem, entre 2003 e 2009. “Desde a saída de Sir Alex Ferguson, não vi evolução no clube. O progresso foi zero”, disse. “Nada mudou, a piscina, o jacuzzi, nem sequer o ginásio. E em termos tecnológicos também não mudou nada (…) Até o chefs, de que eu realmente gosto e aprecio, pararam no tempo e isso me surpreende”.



Em outras declarações fortes, Cristiano Ronaldo reclamou de “falta de empatia” no clube quando ficou fora da pré-temporada alegando motivos pessoais, como a internação de sua filha recém-nascida e lembrou do bonito gesto dos torcedores do rival Liverpool, que homenagearam o seu filho morto no parto. “Nunca esperei por aquilo”, disse.

Recentemente, o jornal britânico The Sun informou que os efeitos da prévia da entrevista-bomba do atacante fizeram David Beckham, ex-jogador e atual dono do Inter Miami, time da MLS, repensar sobre a tentativa de contratação de Messi na próxima temporada, alvo principal da equipe após o término do contrato com o Paris Saint-Germain, em junho do ano que vem.

O conteúdo da entrevista, que ainda não foi transmitido na íntegra, deve ter sido o rompimento final entre as partes. Assim, tendo em vista a infelicidade do Manchester com as falas de Cristiano, que também não demonstrou vontade de seguir, é inesperado que o astro português volte a jogar com a camisa dos Red Devils após a Copa do Mundo.

