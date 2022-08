United se incomoda com postura de Cristiano Ronaldo e já aceita vendê-lo

O início desastroso de temporada pode fazer o Manchester United mudar de ideia a respeito de abrir mão de seu principal jogador. De acordo com o canal britânico BBC, o clube estaria agora disposto a vender Cristiano Ronaldo, que não esconde seu desejo de mudar de clube para jogar a Liga dos Campeões e vem sendo visto internamente como uma má influência no ambiente do vestiário.

De acordo com a reportagem, o português mal tem conversado com seus companheiros e segue insistindo em deixar o clube, mesmo com um ano ainda a cumprir no contrato. O clube, que antes insistia que ele “não estava à venda”, já estaria disposto até a liberar CR7 sem buscar uma reposição – os outros atacantes do elenco, hoje, são Marcus Rashford e Anthony Martial.

Nos dois primeiros jogos do Campeonato Inglês, o Manchester United perdeu por 2 a 1 para o Brighton e por 4 a 0 para o Brentford. Cristiano entrou no primeiro jogo e foi titular no segundo, apesar de não ter participado de boa parte da pré-temporada alegando motivos familiares e de estar ainda fora da melhor forma, segundo o técnico Erik ten Hag.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do United na temporada passada, com 24 gols, mas tem tentado forçar uma saída para uma equipe que dispute a Liga dos Campeões neste ano. Até agora, Chelsea, Atlético de Madri e Bayern de Munique já se manifestaram publicamente descartando o jogador, enquanto seu agente, Jorge Mendes, segue tentando encontrar um clube disposto a contratá-lo.

