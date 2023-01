United chega a oito jogos invicto desde saída de Cristiano Ronaldo

O Manchester United vive ótimo momento na temporada e, coincidentemente ou não, desde a saída conturbada de Cristiano Ronaldo, em novembro passado, não sabe o que é sair derrotado. Foram oito vitórias seguidas e 21 gols marcados. Na última terça-feira, 10, a equipe obteve novo resultado positivo ao derrotar o Charlton, por 3 a 0, com gols de Antony e Marcus Rashford, duas vezes, e garantir classificação às semifinais da Copa da Liga Inglesa.

Além de vaga na reta final da FA Cup, a equipe de Erik ten Hag ocupa a quarta posição no Campeonato Inglês, com os mesmos 35 pontos do terceiro colocado, Newcastle, e dois de vantagem para o quinto, Tottenham.

Se por um lado, Cristiano Ronaldo ainda não estreou pelo novo clube, o Al Nassr, da Arábia Saudita, os Red Devils têm engatado boa sequência sem o craque português. A rescisão de contrato foi oficializada às vésperas do início da Copa do Mundo do Catar, depois de diversas declarações polêmicas e capítulos conturbados envolvendo o atacante e o técnico holandês.

A última partida de Cristiano Ronaldo com o United aconteceu em 6 de novembro, na derrota da equipe por 3 a 1 para o Aston Villa pela Premier League.

Desde então, apenas vitórias da equipe: três triunfos pela FA Cup e cinco pela competição nacional, respectivamente sobre Aston Villa, Fulham, Burnley, Nottingham Forest, Wolverhampton, Bournemouth, Everton e Charlton.

Base importante dessa sequência positiva do clube inglês tem sido o desempenho do atacante Rashford. O camisa 10 da equipe balançou as redes oito vezes em nove jogos, além de ter contribuído com duas assistências.

O próximo desafio dos Red Devils será um clássico contra o Manchester City, em casa, no estádio Old Trafford. O jogo está programado para sábado, 14, às 9h30 (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Já Cristiano Ronaldo deve estrear oficialmente pelo Al Nassr apenas no final do mês, no dia 22, em partida pelo Campeonato Árabe diante do Ettifaq. Antes, pode atuar em combinado entre o Al Nassr e o rival Al Hilal diante do PSG de seu eterno antagonista Lionel Messi, em 19 de janeiro, em Riade.