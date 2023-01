Umtiti é vítima de racismo em jogo contra a Lazio; Infantino condena

O zagueiro francês Samuel Umtiti, do Lecce, foi vítima de racismo da torcida da Lazio, durante vitória do seu time, por 2 a 1, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano, na última quarta-feira, 4. O árbitro da partida, Livio Marinelli, chegou a paralisar o jogo.

Os torcedores da Lazio entoaram cânticos racistas contra os atletas africanos e negros do time mandante, com ênfase em ofensas a Umtiti. Gianni Infantino, presidente da Fifa, condenou as atitudes, nas redes sociais.

Para abafar os coros racistas vindos do setor visitante, a torcida do Lecce gritou o nome do zagueiro, campeão do mundo com a França em 2018. Em post, o perfil oficial do clube exaltou a atitude.

𝑰 𝒄𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒂𝒛𝒛𝒊𝒔𝒕𝒊 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊 𝑺𝑶𝑴𝑴𝑬𝑹𝑺𝑰 𝒅𝒂 𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒊 𝒅'𝒊𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂𝒈𝒈𝒊𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐! 𝑻𝒖𝒕𝒕𝒐 𝒊𝒍 𝒑𝒐𝒑𝒐𝒍𝒐 𝒈𝒊𝒂𝒍𝒍𝒐𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐 𝒉𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒕𝒐 𝒂𝒅 𝒖𝒓𝒍𝒂𝒓𝒆 𝒖𝒏 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒏𝒐𝒎𝒆 @samumtiti ! #KeepRacismOut @SerieA pic.twitter.com/wqGWCOGDQ7 — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 4, 2023

A torcida da Lazio tem antecedentes em casos de racismo. Uma série de episódios envolvendo os ‘ultras’, como são conhecidas as torcidas organizadas na Itália, além de alguns de seus atletas e dirigentes, constantemente relacionam o clube romano ao fascismo.