Último dia da janela: veja as transferências do mercado da bola europeu

A janela de transferências das principais ligas do futebol europeu se encerra nesta quinta-feira, 1º, com várias movimentações de última hora entre os clubes. Entre os principais negócios fechados no último dia do mercado, estão o empréstimo do volante Arthur para o Liverpool, a chegada do atacante Aubameyang ao Chelsea e, fazendo o movimento contrário, a ida do lateral-esquerdo Marcos Alonso ao Barcelona.

Confira as principais movimentações do último dia de janela:

Akanji no City – O zagueiro suíço seguiu os passos de Erling Haaland e trocou o Borussia Dortmund pelo Manchester City. Segundo o tabloide The Athletic, a transferência custará 17,5 milhões de euros.

Arthur no Liverpool – O volante brasileiro foi emprestado por um ano pela Juventus e chega como solução de curto prazo em meio a uma crise de lesões no meio-campo do time de Jürgen Klopp.

Aubameyang no Chelsea – Após uma longa negociação com o Barcelona, o time londrino acertou a chegada do atacante gabonês com um contrato de dois anos, com opção de estender por mais um, por 14 milhões de euros.

Carlos Soler no PSG – O meio-campista espanhol Carlos Soler, de 25 anos, assinou por cinco temporadas com o Paris Saint-Germain. Segundo a imprensa europeia, a operação custou 18 milhões de euros ao clube.

Marcos Alonso no Barcelona – Como parte da negociação de Aubameyang, o lateral-esquerdo espanhol chega do Chelsea com um contrato de três anos.

Zakaria no Chelsea – Os Blues acertaram a contratação por empréstimo do volante Denis Zakaria, da Juventus. O acordo é por um ano, com opção de compra firmado em 34 milhões de euros.

Dest no Milan – O lateral-direito norte-americano foi emprestado pelo Barcelona por uma temporada.

Bellerín no Barcelona – Para repor a saída de Dest, o Barça foi buscar o lateral-direito espanhol, que rescindiu com o Arsenal e acertou contrato de um ano.

Draxler no Benfica – Como parte da “limpa” do PSG no elenco, o meia alemão foi emprestado aos portugueses por uma temporada.

Diallo no RB Leipzig – Outro jogador que estava sem espaço no PSG e foi emprestado é o zagueiro senegalês Abdou Diallo.

Gueye no Everton – Completando a reformulação do PSG, o volante senegalês acertou seu retorno para a equipe inglesa após três anos na capital francesa.

Braithwaite no Espanyol – Fora dos planos do Barça, o atacante dinamarquês rescindiu contrato e acertou com o outro time da cidade por três temporadas.

Willian no Fulham – Após rescindir com o Corinthians alegando questões pessoais, o meia brasileiro assinou contrato de uma temporada com o time de Londres.

Dúbravka no Manchester United – O goleiro eslovaco chega emprestado do Newcastle para ser o reserva imediato do espanhol De Gea.

Lázaro no Almería – Revelação do Flamengo, o meia-atacante foi vendido ao time espanhol, que pagou 7 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do jogador.

Kenedy no Valladolid – Sem espaço no Chelsea, o ponta e ala canhoto, ex-Flamengo, foi negociado com o time espanhol, que voltou à primeira divisão.

