Uefa multa Celtic por faixa antimonarquia na Champions

Por Da redação Atualizado em 11 out 2022, 15h27 - Publicado em 11 out 2022, 15h26

A Uefa multou o clube escocês Celtic em 13 000 libras (cerca de 75 000 reais na cotação atual) por considerar “não adequado para um evento esportivo” as faixas contra a monarquia inglesa exibidas pela torcida na partida diante do Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões, no dia 14 do mês passado, dias depois da morte da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra.

Os Celtic jogavam como visitantes, na Polônia, e seus torcedores, tradicionalmente conhecidos como maioria católica, progressista e separatista, levaram palavras de protesto contra a realeza, com direito a palavrões. Nas arquibancadas, era possível ver faixas com “F…-se a Coroa” e em outra que, traduzido, dizia: “Sinto por sua perda, Michael Fagan”, fazendo alusão ao homem que invadiu o quarto de Elizabeth em 1982, com a intenção de se cortar em frente a ela.

A reação anti-monárquica dos torcedores do Celtic é antiga, ligada à fundação do clube, e é mais um dos atributos que escancaram a rivalidade com o outro grande time de Glasgow, os Rangers, de maioria protestantes, conservadores e unionistas. Em seus compromissos pela Liga dos Campeões logo após a morte da Rainha Elizabeth II, os clubes se manifestaram de forma completamente distintas.

Na entrada das delegações de Rangers e Napoli, uma das arquibancadas do Estádio Ibrox foi tomada por um mosaico, desenhando a bandeira “Union Jack” e a silhueta do rosto de Elizabeth. A torcida ainda respeitou com rigidez o um minuto de silêncio e chegou até a tocar o hino God Save The Queen, contrariando uma recomendação da própria Uefa.

