Tuchel e Conte se estranham em derby e confusão segue após apito final

O encontro entre Chelsea e Tottenham neste domingo, 14, no Stamford Bridge, terminou em empate por 2 a 2. Apesar da bola rolando, o derby londrino ficou marcado pela confusão envolvendo os técnicos de ambas as equipes – Thomas Tuchel e Antonio Conte – e a briga não terminou dentro de campo.

Fora de casa, o Tottenham foi buscar o empate contra o rival já nos acréscimos. A confusão entre Conte (técnico dos Spurs) e Tuchel (técnico dos Blues) ganhou destaque após o apito final, mas começou ainda com bola rolando.

Após empatar o jogo pela primeira vez, Conte comemorou de forma efusiva olhando para Tuchel. No segundo gol do Chelsea, o treinador alemão respondeu correndo na frente da comissão técnica rival.

Continua após a publicidade

Já no final do jogo, após o empate final durante os acréscimos, Tuchel e Conte foram se cumprimentar e iniciaram a confusão de fato – ambos precisaram ser separados por seguranças e pessoas em volta. A briga rendeu cartão vermelho direto apenas para o treinador do Tottenham.

Com a cabeça mais fria, em entrevista, Tuchel respondeu sobre o acontecimento: “Achei que as pessoas deviam se olhar nos olhos ao se cumprimentar, mas Antonio tinha outra opinião. Ele estava feliz com o empate, eu fiquei um pouco nervoso, mas não foi nada demais”.

Mais tarde, pelas redes sociais, o técnico italiano publicou o vídeo em que Tuchel comemora o segundo gol correndo em sua direção e escreveu: “Sorte que não te vi… uma rasteira teria sido merecida”.

Com o empate, as duas equipes somam quatro pontos o início do Campeonato Inglês. O Tottenham o Wolverhampton na próxima rodada, às 08h30 (horário de Brasília) do sábado, enquanto o Chelsea visita o Leeds no domingo, às 10h (horário de Brasília).