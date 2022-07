Tuchel critica jogadores do Chelsea por não tomarem vacina: ‘Desvantagem’

O técnico alemão Thomas Tuchel, do Chelsea, não escondeu a decepção com o fato da dupla de meio-campistas Ruben Loftus-Cheek e N’Golo Kanté ainda não possuírem quadro vacinal completo contra Covid-19. Em entrevista durante a preparação da equipe em Los Angeles, nos Estados Unidos, o treinador desabafou sobre a situação afirmando que a decisão dos jogadores traz severos prejuízos na preparação da equipe. Sem poderem entrar no país, eles permaneceram na Inglaterra, treinando com a equipe sub-23 e sub-19.

“Nós não apontamos os dedos para as pessoas. Há uma decisão pessoal a tomar, e eles tomaram essa decisão. Não importa se eu entendo, se eu gosto, ou não. Para a vida profissional é uma desvantagem [não se vacinar]”, disse Tuchel.

“Kanté sabe o que significa a pré-temporada. Especialmente para ele, nos dá a possibilidade de prepará-lo individualmente. Precisamos que ele tenha mais minutos em campo. Ele é um dos nossos principais jogadores, e esses jogadores precisam estar em campo, senão não serão importantes”, completou o treinador.

O Chelsea chegou a Los Angeles no último sábado, 9. Por ainda não terem sido completamente imunizados, os jogadores perderão aproximadamente duas semanas de preparação com os demais companheiros.

O time ainda fará quatro amistosos no período: diante do América-MEX, neste sábado, às 23h (de Brasília), e contra o Charlotte, no dia 20, Arsenal, no dia 23, e Udinese, 29.

Kanté atuou em 42 partidas na temporada, marcando dois gols e distribuindo cinco assistências. Destas, em 31 delas ele atuou como titular.

Nas últimas temporadas, ele chegou ficar no topo das principais disputa por premiações individuais. Destaque na campanha vencedora da Champions 2020/21 com o Chelsea, foi eleito o terceiro melhor jogador da Europa, pela Uefa.

Na Bola de Ouro, tradicional troféu entregue pela France Football, Kanté ficou na quinta colocação, mesma posição em que terminou o Fifa The Best, prêmio similar entregue pela entidade.

No futebol ainda há registro de atletas não imunizados contra o vírus. Um dos casos mais emblemáticos foi o do meio-campista Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, que afirmou publicamente preferir aguardar novos estudos sobre o imunizante antes de vacinar. Semanas depois, o jogador confessou ter se arrependido após sofrer com uma série de complicações pulmonares causados pela Covid.

Na Inglaterra, uma das organizações que cuidam do futebol local chegou a afirmar que ainda no meio da temporada 25% dos jogadores de suas competições, que atuavam na Premier League, além da segunda, terceira e quarta divisões, não queriam se vacinar.

O caso de maior repercussão no esporte é o do tenista russo Novak Djokovic, detido e impedido de jogar o Australian Open, em janeiro, por se recusar a tomar vacina. Campeão em Wimbledon, na Inglaterra, ele também afirmou que não jogará o US Open, nos Estados Unidos, pelas regras sanitárias impostas pelo país.

