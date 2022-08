Toulouse x PSG: onde assistir ao Campeonato Francês nesta quarta-feira

O Paris Saint-Germain visita o Toulouse nesta quarta-feira, 31, às 16h (de Brasília), no estádio Municipal de Toulouse, na sul da França, em confronto válido pela quinta rodada do Ligue 1. A partida será transmitida pelo canal fechado ESPN 3 e pelo serviço de streaming Star+.

Ainda na liderança da competição, a equipe da capital vem de um tropeço em casa diante do Monaco, no último domingo, 28. O empate por 1 a 1 permitiu com que Olympique de Marselha e Lens alcançassem os mesmos dez pontos do PSG.

Para a partida, o técnico Christophe Galtier não contará com o volante Leandro Paredes. O treinador explicou que o meio-campista argentino chegou a um acordo para se transferir para a Juventus, da Itália.

Além de Paredes, o zagueiro francês Kimpembe e o atacante espanhol Sarabia, em recuperação de lesões, também serão baixas. Em contrapartida, Messi, Neymar e Mbappé foram relacionados.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Francês

14h

Angers x Reims – Star+

Lyon x Auxerre – ESPN 4 e Star+

Monaco x Troyes – Star+

Montpellier x Ajaccio – Star+

Strasbourg x Nantes – Star+

16h

Toulouse x PSG – ESPN 3 e Star+

Lens x Lorient – Star+

Lille x Nice – Star+

Olympique de Marselha x Clermont – Star+

Rennes x Brest – Star+

