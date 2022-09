Torcida do Atlético é racista com Vini Jr. antes do clássico de Madri

Deplorável. Torcedores do Atlético de Madri entoaram cânticos racistas contra Vinicius Júnior, antes do clássico contra o Real Madrid, neste domingo, 18, pelo Campeonato Espanhol. Nas imediações do estádio Cívitas Metropolitano, um vídeo que circula nas redes sociais mostra pessoas cantando uma música que chama o brasileiro de macaco.

“É um macaco, Vinícius é um macaco”, cantaram os torcedores. As ofensas são as mesmas que o comentarista Pedro Bravo, do programa El Chiringuito, proferiu contra o brasileiro. O nome do atacante está envolvido em diversas polêmicas em razão de suas danças para comemorar gols.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

Em um debate causado pela fala de Koke, referência do Atlético de Madri, sobre possível briga em razão de uma dança de Vini no clássico do próximo domingo, 18, Pedro Bravo atacou o atacante. “Você (Vinicius) tem que respeitar o rival. Quer dançar, vá ao sambódromo, no Brasil. Aqui tem que respeitar os companheiros e deixar de fazer o macaco.”

A atitude repercutiu nas redes sociais e figuras do esporte rapidamente apoiaram Vini. Pelé, Neymar e clubes brasileiros condenaram o racismo e incentivaram as danças do jovem, com a hashtag BailaViniJr.

A comparação de negros a macacos é comum em atitudes discriminatórias e se enquadra como racista, por comparar humanos a um não-humano em razão da cor da pele, segundo o Portal Geledés, organização que atua na luta contra os preconceitos no Brasil.

