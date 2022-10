Tite e Abel desbancam Mourinho em lista de melhores técnicos do mundo

Atualizado em 18 out 2022, 12h40 - Publicado em 18 out 2022, 12h34

Tite e Abel Ferreira estão entre os 50 melhores treinadores do mundo, segundo ranking anual divulgado revista inglesa Four Four Two. O técnico da seleção brasileira ocupa 32ª colocação, enquanto o do Palmeiras a 26ª. O resultado colocou ambos à frente do badalado português José Mourinho, atualmente na Roma.

O espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, lidera, seguido pelo italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e do alemão Jürgen Klopp, do Liverpool. A lista foi divulgada na manhã desta terça-feira, 18, a cerca de um mês da Copa do Mundo.

Apesar de ter ficado fora do top-30 geral, Tite foi o 4º colocado entre treinadores de seleções do Mundial, atrás apenas de Hans-Flick, da Alemanha (11º), Lionel Scaloni, da Argentina (16º), e Kasper Hjulmand, da Dinamarca (29º).

Abel Ferreira, atual bicampeão consecutivo da Libertadores e a poucos pontos de conquistar o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, foi o 26º. A posição do português foi superior, inclusive, à do “treinador sensação” na Europa nesta temporada, o italiano Luciano Spaletti, do Napoli.

Mourinho, por sua vez, que esteve entre os nomes mais influentes nas últimas duas décadas, terminou apenas como o 35º – mesmo com a conquista da última Conference League. Além de Tite e Abel, o argentino Marcelo Gallardo, que anunciou recentemente saída do River Plate, foi o 31º, também deixando para trás o “Special One”.

Os dez primeiros colocados foram dominados por europeus, contando apenas com um sul-americano, Diego Simeone, do Atlético de Madri, na 10ª posição. Recentemente contratado pelo Chelsea, o inglês Graham Potter apareceu já em oitavo, o que exalta também seu trabalho anterior no Brighton.

Além de Guardiola, Ancelotti e Klopp, líderes do ranking, Antonio Conte, do Tottenham, e Stefano Pioli, do Milan, fecham o top-5.

Confira os 50 melhores treinadores do mundo, segundo a Four Four Two:

1. Pep Guardiola (Manchester City)

2. Carlo Ancelotti (Real Madrid)

3. Jürgen Klopp (Liverpool)

4. Antonio Conte (Tottenham)

5. Stefano Pioli (Milan)

6. Mikel Arteta (Arsenal)

7. Thomas Tuchel (sem clube)

8. Graham Potter (Chelsea)

9. Julian Nagelsmann (Bayern de Munique)

10. Diego Simeone (Atlético de Madrid)

11. Hans-Dieter Flick (Alemanha)

12. Christophe Galtier (Paris Saint-Germain)

13. Eddie Howe (Newcastle)

14. Xavi (Barcelona)

15. Erik ten Hag (Manchester United)

16. Lionel Scaloni (Argentina)

17. Christian Streich (Freiburg)

18. Roberto Mancini (Itália)

19. Urs Fischer (Union Berlin)

20. Unai Emery (Villarreal)

21. Oliver Glasner (Eintracht Frankfurt)

22. Mauricio Pochettino (sem clube)

23. Gian Piero Gasperini (Atalanta)

24. Arne Slot (Feyenoord)

25. David Moyes (West Ham)

26. Abel Ferreira (Palmeiras)

27. Luciano Spalletti (Napoli)

28. Julen Lopetegui (sem clube)

29. Kasper Hjulmand (Dinamarca)

30. Ange Postecoglou (Celtic)

31. Marcelo Gallardo (River Plate)

32. Tite (Brasil)

33. Patrick Vieira (Crystal Palace)

34. Luis Enrique (Espanha)

35. José Mourinho (Roma)

36. Ivan Juric (Torino)

37. Thomas Frank (Brentford)

38. Regis Le Bris (Lorient)

39. Marco Silva (Fulham)

40. Simone Inzaghi (Internazionale)

41. Roberto De Zerbi (Brighton)

42. Igor Tudor (Olympique de Marselha)

43. Lucien Favre (Nice)

44. Giovanni van Bronckhorst (Rangers)

45. Paulo Fonseca (Lille)

46. Vincenzo Italiano (Fiorentina)

47. Jesse Marsch (Leeds)

48. Marco Rose (RB Leipzig)

49. Maurizio Sarri (Lazio)

50. Gareth Southgate (Inglaterra)

