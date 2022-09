Times fora da Champions roubam a cena no top10 da janela de transferências

A janela de verão do futebol europeu foi fechada na última quinta-feira, 1º de setembro, com os clubes do Campeonato Inglês em destaque. O Chelsea foi quem mais gastou, enquanto Antony lidera entre os atletas mais caros (foi do Ajax para o Manchester United por quase 100 milhões de euros). Além dele, diversos outros atletas da seleção brasileira mudaram de camisa na temporada 2022/2023. Outro aspecto chamativo foi a presença de quatro equipes que não estão na elite continental a integrar o top10 de equipes que mais gastaram na janela.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Logo depois do Chelsea, que depois da troca de donos gastou 278,9 milhões de euros (equivalente a mais de 1,4 bilhão de reais) em nomes como Aubameyang, Sterling, Cucurella e Koulibaly, aparece o Manchester United, que este ano terá de se contentar em jogar a Liga Europa. Antes de Antony, os Diabos Vermelhos já haviam selado as chegadas de Casemiro, Eriksen, Martínez e Malacia.

Entre o top 5, há dois “intrusos”, ambos da Premier League: o West Ham, que disputará a Conference League e gastou 182 milhões de euros com Lucas Paquetá, Emerson Palmieri, Scamacca e Areola, entre outros, e o ainda mais surpreendente Nottingham Forest. O clube bicampeão europeu retornou à elite inglesa após 23 anos e já gastou 161 milhões de euros em contratações, incluindo os brasileiros Renan Lodi e Gustavo Scarpa (o último só deixará o Palmeiras em janeiro).

Entre os 10 que mais gastaram, apenas três não são da Inglaterra: o Barcelona (6º), o PSG (7º) e o Bayern de Munique (9º). Outro nome bastante na lista é o do Wolverhampton, modesto clube inglês que gastou 136,6 milhões de euros. O destaque foi o luso-brasileiro Matheus Nunes, ex-Sporting. O Real Madrid, atual campeão continental, não aparece entre os 10 primeiros apesar de ter feito a segunda compra mais cara: o volante francês Aurelien Tchouaméni, que deixou o Monaco por 80 milhões de euros.

Os 10 clubes que mais gastaram (em milhões de euros)

1 – Chelsea (Inglaterra) – 278,9 milhões

Continua após a publicidade

2- Manchester United (Inglaterra) – 238 milhões

3 – West Ham (Inglaterra) – 182 milhões

4 – Tottenham (Inglaterra) – 169,9 milhões

5 – Nottingham (Inglaterra) – 161,9 milhões

6 – Barcelona (Espanha) – 153 milhões

7 – PSG (França) – 147,5 milhões

8 – Manchester City (Inglaterra) – 139,5 milhões

9 – Bayern de Munique (Alemanha) – 137,5 milhões

10 – Wolverhampton (Inglaterra) – 136,6 milhões

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!