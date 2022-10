Time de Beckham entra na briga com PSG e Barça para ter Messi, diz site

Lionel Messi, craque do Paris Saint-Germain e da seleção argentina, está na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos. De acordo com informação divulgada pelo site inglês The Athletic, o time cujo dono é o ex-jogador David Beckham confia que após a disputa Copa do Mundo o acerto possa ocorrer. Tendo em vista que o contrato do astro com o PSG vai até o fim desta temporada, o time francês sonha com a renovação, e o Barcelona também está na briga para repatriar o ídolo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Segundo a apuração britânica, Messi e Inter Miami já conversaram e voltarão a negociar após a disputa da Copa do Mundo. Aos 35 anos, o craque é a grande esperança da Argentina no Mundial e chega em grande fase ao Catar. Pelo PSG, anotou 12 gols e 13 assistências em 17 partidas na temporada, além de nove gols nas últimas três atuações pela seleção.

O Inter Miami já admitiu que sonhava com a contratação de Messi há quatro anos. O time é propriedade do ex-jogador David Beckham e dos empresários Jorge e Jose Mas. O ex-meia inglês é o atual presidente do clube. Já o ex-lateral Phil Neville, que atuou por anos por Manchester United, Everton e seleção inglesa, é o treinador da equipe.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!