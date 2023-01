Tetê: a cria do Grêmio que se tornou o primeiro brasileiro no Leicester

O Leicester fez história neste domingo, 29, e pela primeira vez vai poder contar com um brasileiro em seu elenco. Os Foxes confirmaram a contratação do atacante Tetê, ex-Grêmio, por empréstimo de seis meses (ao final da temporada) junto ao Shakhtar Donestsk. A negociação bate o recorde de brasileiros na Premier League em uma única edição, somando 34 atletas na Terra do Rei.

“Estou muito feliz por estar aqui. Dei uma olhada no campo e no estádio, é lindo e já posso imaginar como deve ser lotado de torcedores. Espero contribuir com muitos gols e assistências. Espero que a torcida fique feliz de me ver jogar, estou contente em ser uma Raposa”, disse Tetê em nota.

O brasileiro de 22 anos é cria do Grêmio, subiu para o profissional em 2018 e logo foi vendido para o Shakhtar Donetsk. Por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o atacante se tornou mais um jogador a utilizar a prerrogativa de transferência disponibilizada pela Fifa. Na última temporada, Tetê foi destaque do Lyon e entrou em campo 19 vezes: somando seis gols e cinco assistências.

Mesmo sem entrar em campo, o atacante cria do Grêmio já faz história como o primeiro brasileiro a integrar o time do Leicester. Os comandados de Brendan Rodgers estão no meio da tabela e tentam se distancias do Z-4 para sonhar com classificação para alguma competição internacional.

Além de ser o primeiro brasuca a vestis a camisa dos Foxes, Mateus Martins também aumentou a lista de brasileiros na Premier League – tornando a nacionalidade estrangeira mais presente na Terra do Rei – que chegou agora ao número de 34 jogadores, recorde histórico.

Confira a lista de todos os brasileiros na Premier League:

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Marquinhos (Arsenal)

Ederson (Manchester City)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Joelinton (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Fred (Manchester United)

Antony (Manchester United)

Emerson Royal (Tottenham)

Lucas Moura (Tottenham)

Richarlison (Tottenham)

Andreas Pereira (Fulham)

Carlos Vinícius (Fulham)

Willian (Fulham)

Alisson (Liverpool)

Arthur (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Roberto Firmino (Liverpool)

Thiago Silva (Chelsea)

Andrey Santos (Chelsea)

Diego Carlos (Aston Villa)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Renan Lodi (Nottingham Forest)

Gustavo Scarpa (Nottingham Forest)

Neto (Bournemouth)

Luizão (West Ham)

Lucas Paquetá (West Ham)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Lyanco (Southampton)

João Gomes (Wolverhampton)

Danilo (Nottingham Forest)

Tetê (Leicester)