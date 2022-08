Ten Hag critica Cristiano Ronaldo por deixar amistoso: “Inaceitável”

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, desaprovou e criticou Cristiano Ronaldo após o atacante deixar o estádio de Old Trafford depois de ser substituído no intervalo do amistoso contra o Rayo Vallecano, no último domingo, 31. Em entrevista às emissoras holandesas AD e Viaplay Sport, o técnico disse que outros jogadores fizeram o mesmo e que a fala não foi unicamente para o astro português, mas deixou clara sua insatisfação.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Ao ser perguntado se concorda com a atitude de Cristiano, o holandês foi enfático: “Muitos outros também foram para casa. Certamente não aceito. É inaceitável, para todos. Eu disse a eles: ‘nós somos um time e temos que ficar juntos até o final'”. Além de CR7, o lateral português Diogo Dalot também foi visto deixando o estádio antes do fim do jogo, que terminou empatado por 1 a 1.

Buscando deixar o United um ano antes do fim de seu contrato, Ronaldo não participou da pré-temporada do clube na Tailândia, Austrália e Noruega. Apesar das tentativas de seu agente, Jorge Mendes, clubes como Chelsea, Bayern de Munique e Atlético de Madri demonstraram publicamente não ter interesse na contratação do atacante de 37 anos.

Cristiano já se pronunciou nas redes sociais sobre uma eventual saída, acusando de “mentiroso” o que foi divulgado. “Impossível não falarem de mim um dia. Senão a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que se não mentirem não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertam em alguma notícia”, escreveu o português.

O Manchester United estreia pelo Campeonato Inglês no próximo domingo, 7, contra o Brighton. Nesta temporada, o time inglês não disputa a Liga dos Campeões, o que é apontado como o grande motivo pelo qual Cristiano Ronaldo, artilheiro histórico do torneio, quer trocar de time.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!