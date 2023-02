Técnico do PSG revela papo com Neymar sobre foto com pôquer e fast food

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, falou em entrevista nesta sexta-feira, 17, que conversou com Neymar sobre fotos postadas em redes sociais após a derrota em casa para o Bayern de Munique, por 1 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na última terça, 14. Em seu dia de folga, o brasileiro participou de um evento de pôquer, do qual é embaixador. Ele também foi visto em um restaurante de fast food após o evento.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito, na sua folga, no seu dia de descanso, ele gosta de jogar pôquer, tem esse direito. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre mim e ele. Mas eu não acho que haja conexão entre a foto e o que Mbappé disse”, disse Galtier, fazendo referência a um pedido do atacante francês, após o jogo com o Bayern, para que os companheiros tenham cuidados com descanso e alimentação.

“Mbappé falou com maturidade e determinação, para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto de Neymar”, afirmou o treinador.

Neymar, assim como Lionel Messi, teve sua atuação contra o Bayern criticada pelo jornal L’Équipe. O PSG só conseguiu balançar as redes, duas vezes, quando Mbappé, que não estava 100% fisicamente, entrou no segundo tempo. Porém, os dois gols do francês foram corretamente anulados por impedimento.

Em má fase na temporada, vindo de três derrotas seguidas, o PSG volta a campo neste domingo, 19, para enfrentar o Lille pelo Campeonato Francês. O time não deve ter o lateral Hakimi e o zagueiro Marquinhos, com problemas físicos, além de Mbappé. O jogo de volta contra o Bayern pela Champions, na Alemanha, acontece apenas em 8 de março.