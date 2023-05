Tebas pede desculpas a Vini Jr e admite racismo no Campeonato Espanhol

Três dias após o novo caso de racismo envolvendo Vinicius Júnior, o presidente da La Liga, Javier Tebas, veio à público para prestar esclarecimentos e, segundo ele, pedir perdão ao atacante brasileiro pelas falas polêmicas nas redes sociais no último domingo, 21. Na ocasião, Tebas rebateu as cobranças do jogador, alegando que o mesmo teria faltado a reuniões programadas com a gestora da competição.

Em entrevista ao site ge, ele disse que interpretaram mal seu posicionamento e admitiu que existem racistas “determinados a insultar Vinicius” na Espanha.

“Se houve esse inconveniente, se ele também não o interpretou bem, mal, tenho que pedir desculpas, não tenho nenhum problema. O importante aqui não é o tweet. Há insultos racistas determinados a insultar Vinicius? Sem dúvida. O presidente da LaLiga está em conta de todos esse insultos. Os encontramos faz muitos anos. E farei agora o mesmo, em defesa de Vinicius e dos jogadores que estiverem na Espanha, ou de qualquer raça que enfrentem gritos racistas. Sempre foi a minha conduta, e sempre será essa. Não vou a mudar. E pedirei desculpas se interpretou mal o tweet. Não era a minha intenção”, explicou.

As declarações de Tebas ocorreram horas antes da partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O jogo no Santiago Bernabéu foi marcado por diversas manifestações de apoio ao jogador, que, mesmo sem jogar, compareceu ao estádio. Os torcedores estenderam faixas pedido pelo fim do racismo no futebol e os jogadores do Real Madrid entraram com a camisa 20, em tributo ao atleta.

Mesmo com a decisão do Comitê de Competição de La Liga de ter anular o cartão vermelho recebido pelo atleta diante do Valencia, o atacante foi preservado para tratar de uma leve lesão no joelho, de acordo com o clube.

Agora, Tebas usou palavras mais amenas para explicar seu posicionamento. “Minha intenção não era essa. Mesmo que minha intenção não fosse essa, mas pessoas entenderam outra coisa, quer dizer que não fui claro. É dizer que me equivoquei: se não era a minha intenção, tenho que pedir desculpas e perdão, por esse tweet. Queremos o Vinicius e temos entrado na Justiça, há muito tempo. Nós estamos nisso, queremos defender o Vinicius e seguiremos fazendo isso. Nós gostamos o Vinicius, eu pessoalmente gosto do Vinicius. Se o tweet gerou má interpretação, e seguramente isso aconteceu, porque muita gente interpretou de outra forma, tenho que pedir desculpas. Nada mais.”

Por fim, em uma nova entrevista, desta vez à ESPN, o presidente da La Liga disse que a entidade não só esteve, como está tomando as medidas cabíveis para solucionar o caso.

“E já disse isso há muito tempo. Depois que Vinicius teve uma primeira temporada não tão brilhante e Messi foi embora, me perguntaram em uma entrevista, quem era o ‘cara’ que ficava na Espanha, e respondi Vinicius. Não estou dizendo agora. Para mim, Vinicius é um ativo do Real Madrid, do futebol espanhol, e o queremos conosco”, disse Tebas.

“Me dá pena o que aconteceu, e por isso denunciamos. E não só denunciamos: fizemos ações especiais nos jogos dele. Falamos com os clubes, para que dessem mais segurança, identificassem torcedores. A LaLiga cuida de Vinicius. E, se entenderam mal o tuite, tenho que pedir desculpas”, complementou o mandatário.

Relembre o posicionamento de Javier Tebas:

No domingo, 21, Tebas respondeu à mensagem de Vini Jr. insinuando que o brasileiro deveria se informar melhor acerca das ações da La Liga sobre os casos de racismo.

“Já aqueles que não deveriam explicar para você o que é e o que pode fazer @LaLiga em casos de racismo, tentamos explicar para você, mas você não apareceu em nenhuma das duas datas combinadas que você mesmo solicitou . Antes de criticar e insultar @LaLiga, é preciso que você se informe bem @Vinijr. Não se deixe manipular e certifique-se de compreender plenamente as competências de cada um e o trabalho que temos feito juntos”, escreveu.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Ainda no domingo, 21, o jogador rebateu à fala. Disse que ao invés de combater os racistas, o presidente do Campeonato Espanhol continuava a atacá-lo. “Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove”, escreveu.

Na segunda-feira, 22, Tebas negou a existência do racismo na Espanha e no Campeonato Espanhol e insinuou que seria “injusto” fazer tal afirmação. E prosseguiu:

“1. Nem Espanha, nem @LaLiga são racistas. É muito injusto dizer isto.

2. Como @LaLiga denunciamos e combatemos o racismo com toda rigidez dentro das nossas competências

3. Esta temporada foram feitas 9 casos de insultos racistas (8 delas por insultos contra @vinijr). Sempre identificamos os infratores e levamos a denúncia aos órgãos legisladores. Não importa que sejam poucos, eles são implacáveis.

4. Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é sobre o símbolo de união de povos, onde mais de 200 jogadores são de origem negra em 42 clubes que recebem em cada rodada o respeito e o carinho da torcida, sendo o racismo um caso extremamente pontual (9 denúncias) que vamos eliminar”.

1. Nem Espanha, nem @LaLiga são racistas. É muito injusto dizer isto. 2. Como @LaLiga denunciamos e combatemos o racismo com toda rigidez dentro das nossas competências 3. Esta temporada foram feitas 9 casos de insultos racistas (8 delas por insultos contra @vinijr). Sempre… https://t.co/KFXHOJv6cb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 22, 2023