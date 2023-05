Suspenso pelo PSG, Messi pede desculpas por viagem à Arábia Saudita

Lionel Messi passou por uma situação inédita e constrangedora em sua carreira. Nesta sexta-feira, 5, o craque argentino gravou um vídeo para pedir desculpas aos companheiros de Paris Saint-Germain por ter faltado a um treino para viajar à Arábia Saudita, sem permissão da diretoria. Messi foi punido com duas semanas de afastamento das atividades no clube e disse esperar por uma nova decisão.

Em tom sério e vestindo roupa social, Messi disse que pensava que teria folga e que a viagem a Riade já havia sido cancelada anteriormente. O craque da última Copa é embaixador do turismo da Arábia Saudita.

“Olá, bem, eu queria fazer este vídeo depois de tudo o que está acontecendo. Antes de mais nada, obviamente, peço desculpas aos meus companheiros, ao clube. Sinceramente, pensei que iria estar livre após o jogo como estava acontecendo nas semanas anteriores”, iniciou.

“Eu tinha organizado essa viagem para a Arábia, que já havia cancelado anteriormente. E nada, repito e peço desculpas pelo que fiz e fico à espera do que o clube decidir. Nada mais, um abraço”, completou. Respuesta oficial de Lionel Messi 🇦🇷 sobre su situación con PSG. pic.twitter.com/Z37NqgI7E8 — VarskySports (@VarskySports) May 5, 2023 Continua após a publicidade Mais cedo, o técnico Cristophe Galtier respondeu com extrema sinceridade sobre o caso. “Eu fui informado pela diretoria no início da semana sobre a decisão de suspender Messi. Quando fui informado, eu tinha a responsabilidade de não comentar nada sobre isso”, afirmou em entrevista coletiva. “Eu sou um empregado do clube e meu papel é treinar o time. Essa decisão não teve nada a ver comigo, fui apenas informado.”

Após derrota para o Lorient, por 3 a 1, no último domingo, 30, os treinos seguiram marcados para a manhã da segunda-feira. Messi, porém, viajou com a família e causou repercussão negativa dentro do elenco, segundo o divulgado.

Ainda sem contrato renovado, Messi não tem futuro definido. Com nome já vinculado ao saudita Al Hilal, que poderia pagar até 400 milhões de euros anuais para o craque, o argentino fica livre no mercado no último mês. Uma possível volta ao Barcelona também é cogitada.

Líder do Campeonato Francês com 75 pontos, o PSG está próximo de conquistar mais um título nacional. Por outro lado, a passagem do argentino pode se encerrar sem a conquista de uma Champions League, maior objetivo do projeto bilionário.

Desde que chegou à França, Messi tem 31 gols e 33 assistências em 71 partidas com a camisa parisiense. Nesta temporada, balançou as redes 20 vezes e participou diretamente de 19 tentos.