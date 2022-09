Surras, humilhação e Lewandowski: Barça tenta vingança contra o Bayern

Bayern e Barcelona são dos dois maiores clubes do futebol europeu, mas os placares dos últimos encontros entre eles na Liga dos Campeões lembram mais os times pequenos da Bundesliga que o time de Munique está acostumado a atropelar. Nos últimos três jogos contra o rival, os alemães fizeram 14 gols e tomaram só dois. Nesta terça-feira, 13, a partir das 16h (de Brasilia), a equipe espanhola tem a chance de aproveitar o ótimo momento na temporada para buscar vingança.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O domínio recente do Bayern começou nas quartas de final de 2020, quando, em jogo único, os bávaros massacraram o Barça por 8 a 2. Além do placar, uma humilhação extra jogou sal na ferida catalã: os dois últimos gols foram marcados por Philippe Coutinho, que estava emprestado pelo próprio time espanhol e saiu do banco para sacramentar a goleada.

As equipes se reencontraram no ano passado, na fase de grupos da edição 2021/22, e o Bayern novamente mostrou imensa superioridade: ganhou por 3 a 0 as duas partidas, sem dar a menor chance para um Barça que, já sem Lionel Messi, vivia um dos piores momentos de sua história. Os espanhóis não chegaram nem mesmo a passar para o mata-mata, ficando atrás do Benfica na briga pelo segundo lugar da chave.

Continua após a publicidade

Agora, o cenário é diferente. Após uma janela de transferências em que reforçou o elenco com contratações de peso, o Barcelona está invicto na temporada e acumula cinco vitórias seguidas. O principal desses nomes que chegaram, é claro, é Robert Lewandowski, craque do Bayern nas últimas temporadas e que deixou o time alemão revoltado com a diretoria, fornecendo mais um ingrediente para apimentar a rivalidade do confronto.

Melhor jogador do mundo pela Fifa em 2020 e 2021, Lewandowski não gostou nada de saber que o Bayern estava tentando contratar o norueguês Erling Haaland, então no Borussia Dortmund, 12 anos mais jovem, para substituí-lo. Com mais um ano de contrato, o polonês exigiu ser vendido e disse publicamente que não ficaria em Munique de jeito nenhum. Acabou partindo para o Barcelona – e o Bayern ficou também sem Haaland, que acertou com o Manchester City.

O gigante alemão, aliás, não vive bom momento na temporada. É apenas o terceiro colocado da Bundesliga após seis rodadas, atrás das surpresas Union Berlin e Freiburg, e vem de um empate em casa com o Stuttgart. Se há um momento propício para o Barcelona conseguir um feito que não consegue desde 2015 – quando venceu o Bayern por 3 a 0 na semifinal da Champions, com direito a golaço de Messi deixando o zagueiro Boateng estirado no chão -, é nesta partida, válida pela segunda rodada do C.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!