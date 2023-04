Superado por Rodrygo: os títulos e números de Ronaldo na Europa

Ao marcar os gols do triunfo do Real Madrid sobre o Chelsea, por 2 a 0, no duelo que valeu a classificação à semifinal da Liga dos Campeões, o brasileiro Rodrygo obteve um feito notável aos 22 anos: chegou a 15 bolas na rede e superou a marca de um dos craques brasileiros mais celebrados em todos os tempos, Ronaldo Fenômeno, na competição mais importante da Europa.

Eternizado na história do futebol por seus gols, dribles e pela redenção que culminou no pentacampeonato da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002, Ronaldo não conseguiu repetir nos clubes europeus o sucesso que teve vestindo a amarelinha. Entre 1994 e 2007, ele passou por grandes clubes (PSV, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid e Milan), mas colecionou poucos troféus, em meio a diversos problemas físicos.

Enquanto Rodrygo já ergueu a Orelhuda com atuações determinantes no ano passado e caminha firme rumo ao bi, Ronaldo jamais conquistou a Liga dos Campeões. Em seis participações, marcou 14 gols em 40 jogos. Sua melhor campanha foi na temporada 2002/2003, quando fez seis gols e parou na semifinal, diante da Juventus, com o placar agregado de 4 a 3. Nas outras participações pelo Real, caiu diante de Monaco, Arsenal e novamente a Juventus.

O Fenômeno é apenas o 14º brasileiro com mais gols na Champions, em lista liderada por Neymar (43 gols), seguido por Kaká (30) e Rivaldo (27). Rodrygo agora está a um gol de empatar com Roberto Carlos e Romário.

Em ligas nacionais, Ronaldo tampouco teve grande êxito. Apesar do estrondoso sucesso que fez em sua única temporada na Catalunha, o Barcelona terminou em segundo em La Liga, dois pontos atrás do Real Madrid. Na Holanda, o PSV acabou atrás do Ajax.

Na Itália, teve quatro tentativas de scudetto com a Inter e dos com o Milan, mas o melhor resultado foi o vice em 1998. Seus únicos títulos foram os do Campeonato Espanhol de 2003 e de 2007, sendo que na última ele participou apenas da metade da temporada.

Seus momentos de maior destaque no futebol europeu foram a conquista da Copa da Uefa (atual Europa League) de 1998 pela Inter, com uma atuação espetacular na final diante da Lazio, e o hat-trick marcado pelo Real Madrid em Old Trafford, diante do Manchester United, nas quartas de final de 2003.

Confira, abaixo, uma comparação entre o retrospecto de Ronaldo e o de Rodrygo na Europa.

RONALDO NO FUTEBOL EUROPEU

TÍTULOS:

PSV

Copa da Holanda de 1995

Barcelona

Supercopa da Espanha de 1996

Copa do Rei de 1997

Recopa Europeia da Uefa de 1997

Inter de Milão

Copa de Uefa de 1998

Real Madrid

La Liga de 2003 e de 2007

Mundial de Clubes de 2002

Supercopa da Espanha 2003

Gols

PSV: 54 em 57 jogos

Barcelona: 47 em 49 jogos

Inter de Milão: 59 em 99 jogos

Real Madrid: 104 em 177 jogos

Milan: 9 em 20 jogos

Total: 273 em 402 jogos (média de 0,67 gols por jogo)

RODRYGO NO FUTEBOL EUROPEU

TÍTULOS

Real Madrid

Liga dos Campeões de 2022

La Liga de 2020 e 2022

Supercopa da Uefa de 2022

Supercopa da Espanha de 2020 e 2022

Mundial de Clubes de 2022

GOLS

31 em 154 jogos (0,20 gols por jogo)