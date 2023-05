O goleiro reserva do Paris Saint-Germain, Sergio Rico, que está internado desde o último domingo, 28, quando sofreu um acidente durante um passeio a cavalo, segue em estado grave, mas estável. Segundo o boletim médico do Hospital Universitário Virgen del Rocío, o atleta permanece sedado na UTI.

De acordo com o comunicado do hospital, divulgado nesta terça-feira, 30, o quadro de saúde de goleiro não teve “alterações significativas” nas últimas horas e ele segue sendo assistido por médicos da unidade intensiva.

Rico, de 29 anos, sofreu traumatismo craniano enquanto passeava a cavalo na região de Huelva, cidade portuária no sudoeste da Espanha. Ele estava de folga após a conquista do campeonato francês pelo PSG.

Segundo informações relatadas por testemunhas no local ao Serviço de Emergência da Andaluzia, o goleiro, uma vez no chão, teria sido atingido por pontapés do animal em sua cabeça. Logo após o acidente, ele foi transferido de helicóptero para o Hospital em Sevilha.

Pelas redes sociais, a esposa do goleiro, Alba Silva, publicou uma foto do casamento e escreveu: “Não me deixe sozinha, meu amor, porque te juro que eu não posso e não sei viver sem ti. Estamos te esperando, minha vida. Te amamos tanto.”

Em respeito ao atleta, o Paris Saint-Germain cancelou o jantar anual de gala beneficente, que aconteceria nesta terça-feira no Parque dos Príncipes. Formado pelas categorias de base do Sevilla, clube de sua cidade natal, Rico chegou ao PSG em 2019 e passou boa parte do período como goleiro reserva.