Sem Neymar e Messi, PSG perde para o vice-líder Lens

O Paris Saint-Germain iniciou mal o ano de 2023, ao perder por 3 a 1 para o Lens na tarde deste domingo, 1º, pela 17ª rodada do Campeonato Francês. Jogando fora de casa, o atual campeão e líder não contou com as presenças de Lionel Messi, que ainda não retornou ao time depois da conquista da Copa do Mundo do Catar pela Argentina, e de Neymar, que estava suspenso pela expulsão no último jogo.

Frankowski, Openda e Claude-Maurice marcaram pelo time da casa, enquanto Ekitiké descontou para os visitantes, que contaram apenas com Kylian Mbappé,, apagado, entre as principais estrelas de seu ataque.

A primeira derrota do PSG no torneio reduziu sua vantagem na liderança: 44 pontos a 40, justamente para o próprio Lens. Na próxima rodada, na quarta-feira, 11, o PSG visita o Angers, enquanto o Lens visita o Strasbourg.