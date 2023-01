Scarpa celebra estreia com vitória na Premier League: ’15 anos sonhando’

Gustavo Scarpa entrou em campo pela primeira vez como jogador do Nottingham Forest nesta quarta-feira, 4, na vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Southampton pelo Campeonato Inglês. O meio-campista ex-Palmeiras saiu do banco aos 25 minutos da segunda etapa e comemorou a estreia após o apito final.

Scarpa atuou por pouco mais de 20 minutos pela nova equipe, nos quais sofreu uma falta que rendeu cartão amarelo aos donos da casa. O gol da partida foi marcado pelo atacante Taiwo Awoniyi, ainda no primeiro tempo.

Eleito o craque do Brasileirão na temporada passada, o meio-campista publicou uma foto em seu perfil nas redes sociais comemorando o primeiro jogo na Europa. “Pelo menos uns quinze anos sonhando com esse momento!!! Deus é bom demais. Estreando na Premier League com vitória!!”, escreveu Scarpa no post.

Essa foi a primeira vitória do Forest fora de casa. Com o resultado, o time deixou a zona de rebaixamento da Premier League e chegou aos 17 pontos, saltando da 18ª para a 15ª colocação.

O próximo jogo do Nottingham Forest na briga contra a degola será em 14 de janeiro, um sábado, diante do Leicester, às 12h (de Brasília), em casa, no estádio City Ground.