‘Salah fica’! Liverpool renova com astro egípcio e frustra planos do Real

Mohamed Salah permanecerá no Liverpool. O clube inglês anunciou nesta sexta-feira, 1º, a renovação de contrato do atacante egípcio. Segundo a imprensa local, o novo vínculo tem duração até junho de 2025 e afasta uma possível saída para o Real Madrid, principal interessado no camisa 11.

“Salah fica”, disse o clube pelas redes sociais.