Rumo à Terra da Rainha: Renan Lodi, Paquetá e Antony movimentam o mercado

O tempo está passando e a janela de transferências na Europa está cada vez mais perto do fim. Ao mesmo tempo, a Copa do Mundo se aproxima e estar em alto nível no campeonato mais competitivo do planeta pode valer muito. Nessa reta final de agosto, três jogadores brasileiros movimentam o mercado: Renan Lodi, Paquetá e Antony.

Understand Antony’s contract is now being prepared by Manchester Utd to get it ready once deal will be fully agreed 🚨🔴🇧🇷 #MUFC

Been told it will be valid until 2027 with an option to extend until 2028.

Ajax and Man United are discussing final details of €100m deal structure. pic.twitter.com/zgkGoU7ow7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2022