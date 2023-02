Ronaldinho Gaúcho revela que seu filho jogará pelo Barcelona

João Mendes de Assis Moreira, o filho de Ronaldinho Gaúcho, será jogador do Barcelona, revelou o próprio ídolo do clube na última segunda-feira, 6. O meia-atacante de 17 anos, que recentemente se desligou do Cruzeiro, realiza testes no Barça desde janeiro.

“Nunca estou fora do clube. O Barcelona faz parte da vida. Onde quer que eu vá, levo o Barcelona comigo. Com a chegada do meu filho ao Barça estarei mais presente”, afirmou Ronaldinho Gaúcho à emissora catalã RAC-1 durante a entrega de um prêmio honorário oferecido pelo diário Mundo Deportivo.

Ronaldinho tratou o acordo com certo, apesar de o Barcelona não ter oficializado a negociação. “Sim, ele está vindo agora”, afirmou o meia, que atuou pelo clube entre 2003 e 2008. João Mendes tem como empresário o tio Roberto de Assis Moreira, que também foi agende do irmão Ronaldinho. Ele negociou diretamente com Joan Laporta, presidente do Barça e amigo da família Assis.

João Mendes, que completa 18 anos no próximo dia 22, é um atacante canhoto. Ele passou pelas categorias de base do Cruzeiro (do sub-13 ao sub-17) e foi dispensado pelo clube mineiro em fevereiro do ano passado. Desde então, estava em busca de um novo clube. João é fruto do relacionamento de Ronaldinho com a bailarina Janaína Natielle Mendes.