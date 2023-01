Rodrygo se irrita ao sair, ignora Ancelotti e leva bronca do treinador

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, se envolveu em um momento desconfortável com Carlo Ancelotti na vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal, pela Copa do Rei, na última quinta-feira, 19. O fato ocorreu quando o treinador tirou o brasileiro para colocar Marco Asensio, aos 11 minutos do segundo tempo, quando a equipe merengue ainda perdia por 2 a 0. O atacante não cumprimentou o técnico ao deixar o gramado e em seguida levou uma bronca, capturada pela transmissão.

Depois do atacante sair irritado, o treinador foi filmado repreendendo a atitude do brasileiro. “Tú a mí me saludas, vale?”, falou Ancelotti, em espanhol. Traduzindo para o português: “Você me cumprimente, certo?” Rodrygo fazia uma partida apagada durante a derrota parcial, que representaria a eliminação da competição.

🗣“Tú, a mí me saludas” La llamada de atención de Ancelotti a Rodrygo en pleno partido. Líder. 🇮🇹⚪️ pic.twitter.com/H4QUlAkta2 — Pablo Giralt (@giraltpablo) January 20, 2023

Na coletiva de imprensa, o técnico foi o questionado sobre o ocorrido, mas desconversou sobre possível polêmica e minimizou a atitude do jogador. “A substituição de Rodrygo foi porque ele estava um pouco cansado, e eu preferi não arriscar. Ele não me cumprimentou porque acho que se esqueceu, não vejo nenhum outro motivo. Disse a ele para não se esquecer mais de me cumprimentar quando for substituído”.

O Real Madrid encara o Atlético de Madri nas quartas de final da Copa do Rei, na próxima terça-feira, 24. Antes, os merengues enfrentam o Athletic de Bilbao, neste domingo, 22, pelo Campeonato Espanhol.