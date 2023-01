Rico Lewis: quem é a revelação do City que virou xodó de Pep Guardiola

O Manchester City está na corrida por mais um título da Premier League. No início da temporada, não havia muitas dúvidas quanto ao time comandado por Pep Guardiola, mas o técnico espanhol alterou a equipe e apostou em uma revelação do clube. A joia Rico Lewis bancou estrelas e tem correspondido cada vez mais em campo. Descubra quem é jogador britânico que ganhou espaço e virou xodó dos Citizens:

A idade confirma, são 18 anos de muita vitalidade para o jovem Rico Henry Mark Lewis. O lateral é uma das grandes revelações da temporada do Manchester City e tem surpreendido tanto a torcida quanto o próprio técnico Pep Guardiola.

Cria do próprio City, o britânico brilhou nas categorias de base e subiu para o profissional durante o ano passado. Sua estreia oficial aconteceu em agosto, mas foi no final do ano que Lewis chamou a atenção – quando foi protagonista na partida de Champions League, contra o Sevilla, e marcou o primeiro gol do encontro.

Desde então, Rico Lewis ganhou espaço no time de Guardiola. No clássico contra o Tottenham, o lateral foi destaque e peça fundamental na vitória do City. A atuação rendeu uma sequência contra o Wolverhampton.

“Mostramos que a temporada não acabou e ainda há muitos jogos pela frente. É o mesmo City que ganhou a Premier League quatro vezes em cinco anos, não estamos aqui para brincar”, disse Rico após a vitória contra os Spurs.

O City vinha de uma sequência negativa e, após a boa atuação, Guardiola fez questão de exaltar o jovem: “Precisamos dele, Rico é uau, é novo. Ele quer estar lá, quer jogar, ficar muito tempo aqui e ganhar uma Premier League. Essa energia é contagiante e ele passa isso para mim e para os jogadores. Isso pressiona os outros, é necessário”.

Lateral direito de origem, e destro, a qualidade na criação de jogadas é o grande trunfo de Lewis. O jovem tem capacidade de carregar e preencher o espaço de meio campo, além da lateral – característica essencial para o jogo do City. Dessa forma, Rico se torna uma engrenagem indispensável na saída de bola e também na criação final.

Rico Lewis brilhou tanto os olhos do técnico espanhol que as estrelas da posição foram para o banco: o lateral português Cancelo e inglês Walker perderam espaço. Além disso, o jogo do britânico rendeu uma comparação de peso: “Ele é o nosso pequeno Philipp Lahm”.

Origem

Rico Lewis é filho de Rick Lewis, bicampeão britânico de boxe tailandês. O ex-pugilista comanda uma academia no norte de Manchester e a relação do esporte sempre esteve presente na formação de Rico, se tornando fator no desenvolvimento de sua competitividade.

“Provavelmente meu boxe não está igual ao do meu pai. Eu treinava quando era mais jovem, provavelmente me ajudou muito com equilíbrio, agilidade e coisas assim”, revelou o jogador ao jornal inglês Mirror.

O lateral também confessou que seu pai nunca se interessou por futebol: “Ele começou a acompanhar recentemente porque eu tenho jogado. Ele nunca jogou ou fez algo relacionado ao futebol, mas agora está envolvido. Acho que ele gosta tanto quanto eu, provavelmente”, completou.