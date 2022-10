Revista inglesa elege Messi maior da história; Pelé é 4ª

Atualizado em 10 out 2022, 15h40 - Publicado em 10 out 2022, 15h31

A tradicional revista inglesa FourFourTwo divulgou nesta segunda-feira,10, o ranking dos cem melhores jogadores de futebol de todos os tempos eleitos pela revista. No recorte entre os dez melhores, estão dois brasileiros: Ronaldo ‘Fenomeno’, em 10ª lugar, e Pelé, em 4ª. O pódio é composto pelo português Cristiano Ronaldo e os argentinos Diego Maradona e Lionel Messi.

Ao eleger Messi, de 35 anos, como melhor de todos os tempos, a matéria exalta: “Os livros de história vão elogiar Messi, mas suas limitações vão lhe fazer um desserviço. Em 20 anos, os jovens fãs de futebol lerão sobre uma figura messiânica cujo brilho surpreendeu o mundo, quebrou uma litania de recordes e iniciou uma era de domínio”, escreveu o FourFourTwo.

Compatriota de Messi, Maradona, que faleceu há dois anos, foi eleito o segundo melhor jogador de todos os tempos pela revista, seguido por Cristiano Ronaldo, que neste fim de semana atingiu a expressiva marca de 700 gols marcados por clubes.

Sobre Maradona, o FourFourTwo destacou. “Pelé marcou mais gols. Cristiano Ronaldo ganhou mais troféus. Ambos viveram vidas mais estáveis ​​do que o ex-viciado em cocaína com excesso de peso que vem em segundo lugar nesta lista, cuja relação com o futebol se tornou cada vez mais tensa à medida que sua carreira continuou.”

Acostumado a rivalizar com Messi nas premiações, desta vez, Cristiano Ronaldo ficou com o terceiro lugar na lista da revista inglesa, seguido por Pelé e Zidane. O ex-atacante do Ajax e Barcelona na década de 1970, e treinador holandês Johan Cruyff aparece na sexta posição, seguido pelo inglês George Best e o capitão alemão da Copa de 1974, Franz Beckenbauer.

Confira a lista dos melhores jogadores de todos os tempos segundo a FourFourTwo:

01. Lionel Messi (Argentina)

02. Diego Maradona (Argentina)

03. Cristiano Ronaldo (Portugal)

04. Pelé (Brasil)

05. Zinedine Zidane (França)

06. Johann Cruyff (Holanda)

07. George Best (Inglaterra)

08. Franz Beckenbauer (Alemanha)

09. Frerenc Puskas (Hungria)

10. Ronaldo (Brasil)

