Reims x PSG: onde assistir ao Campeonato Francês neste sábado

Por Da redação Atualizado em 6 out 2022, 14h55 - Publicado em 7 out 2022, 13h00

O Paris Saint-Germain visita o Reims neste sábado, 8, no estádio Auguste-Delaune, em Reims, em duelo válido pela décima rodada da Ligue 1. A bola rola às 16h (de Brasília) com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

O time parisiense vem de um empate por 1 a 1 diante do Benfica na última quarta-feira, 5, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Assim como na Champions, o PSG lidera o Campeonato Francês, com 25 pontos, e segue invicto na temporada: 11 vitórias e dois empates.

Na tabela, a equipe está dois acima do Olympique de Marselha, que tem 23, e também é seguido de perto pelo Lorient, que tem 22.

Confira a classificação completa do Campeonato Francês

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier não tem nenhum desfalque e deve entrar em campo com força máxima, inclusive o ataque composto por Messi, Neymar e Mbappé – o trio é responsável por 30 dos 38 gols marcados pelo PSG na temporada.

Do outro lado, o Reims vem de um empate por 2 a 2 com o Troyes. A equipe soma apenas sete pontos no torneio, ocupando a 17ª colocação, a primeira fora da zona de rebaixamento.

