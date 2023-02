Real Madrid x Valencia: onde assistir ao Campeonato Espanhol nesta quinta

Real Madrid e Valencia se enfrentam nesta quinta-feira, 2, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Vice-líder com 42 pontos, a equipe merengue precisa vencer para não correr o risco de se distanciar ainda mais do Barcelona, líder com 47. O jogo terá transmissão do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

A menos de uma semana da estreia no Mundial de Clubes, marcada para dia 8, o Real Madrid faz o último jogo em casa antes da competição da Fifa. Sem poder contar com os principais laterais do time, o técnico Carlo Ancelotti deve fazer improvisos e contar com eles para um bom resultado.

Enquanto isso, o Valencia precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Em 14º lugar, tem 20 pontos, um a mais do que o Cádiz, o 18º, e acabou de demitir o treinador Gennaro Gattuso. Tendo em vista que tem um jogo disputado a menos do que todos os rivais próximos, três pontos podem deixar o tradicional time com mais folga na briga contra a degola.