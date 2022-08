Real Madrid x Eintracht Frankfurt: onde assistir à Supercopa da Uefa

O primeiro troféu continental da temporada europeia será decidido nesta quarta-feira, 10. Real Madrid, atual vencedor da Liga dos Campeões, e Eintracht Frankfurt, que levou a Liga Europa na temporada passada, se enfrentam pela Supercopa da Uefa, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinque, na Finlândia. O jogo terá transmissão do canal fechado TNT e do serviço de streaming HBO Max.

Grande favorito para o duelo, o Real Madrid fez apenas três amistosos em sua pré-temporada: perdeu do Barcelona por 1 a 0, empatou com o América do México por 2 a 2 e venceu a Juventus por 2 a 0. O técnico Carlo Ancelotti teve mantida a base titular que foi campeã europeia na temporada passada, com destaque para a dupla formada por Karim Benzema e Vinícius Júnior, e ainda ganhou os reforços do zagueiro Antonio Rüdiger e do volante Aurélien Tchouaméni.

Já o Frankfurt, que conquistou a Liga Europa ao superar o Rangers, da Escócia, na final, já fez dois jogos oficiais na temporada: goleou o Magdeburg, da terceira divisão, por 4 a 0, pela Copa da Alemanha, e foi massacrado por 6 a 1 pelo Bayern de Munique na primeira rodada do Campeonato Alemão. A equipe ainda perdeu seu principal jogador, o ala sérvio Filip Kostic, que foi negociado com a Juventus e não enfrenta o Real Madrid.

Confira onde assistir à Supercopa da Uefa nesta quarta-feira:

16h

Real Madrid x Eintracht Frankfurt – TNT e HBO Max

