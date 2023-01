Real Madrid e Barcelona duelam pela Supercopa da Espanha neste domingo, 15, às 16h (de Brasília), no estádio King Fahd, em Riade, na Arábia Saudita. Esta será a oitava vez em que ‘El Clássico’ decidem a competição. A final terá transmissão ao vivo do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

O Real Madrid chega para o confronto depois de derrotar o Valência nos pênaltis na semifinal, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Para o duelo com o Barça, o técnico italiano Carlo Ancelotti não terá à disposição o zagueiro Alaba, o meio-campista Tchouaméni e o lateral Lucas Vásquez, lesionados.

Com isso, a provável equipe titular deve ser: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Nacho, Valderde, Kross, Camavinga, Rodrygo, Benzema e Vinicius Jr.

O Barcelona também avançou nos pênaltis, depois de empate em 2 a 2 diante do Real Bétis. Estreando em finais com a equipe catalã, Xavi deve ir a campo com a mesma equipe do último jogo: Ter Stegen; Sergi Roberto, Ronald Araujo, Koundé, Jordi Alba, Gavi, de Jong, Pedri, Raphinha, Lewandonwksi e Dembélé.

Barça e Real, que formam uma das maiores rivalidades do futebol europeu, já disputaram sete vezes a final da Supercopa da Espanha, criada em 1982. O time da capital levou a melhor em cinco edições (1988, 1990, 1993,1997 e 2012), enquanto a equipe catalã ergueu o troféu em 2012 e 2017.

Onde assistir a final da Supercopa deste domingo, 15:

16h

Real Madrid x Barcelona- ESPN e Star+