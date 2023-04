Real Madrid tem a terceira maior torcida do Brasil, aponta pesquisa

Um em cada três brasileiros torcem por um time europeu e o Real Madrid, maior campeão da Liga dos Campeões, só tem menos fãs que Flamengo e Corinthians no Brasil, segundo revela a pesquisa “O Maior Raio-X do Torcedor”, promovida por CNN/Itatiaia/Quaest.

A pesquisa aponta que 35% dos entrevistados revelaram torcer por um clube da Europa. O estudo ouviu 6.507 torcedores de 16 anos ou mais, em 325 cidades brasileiras, entre 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro máxima é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos, com nível de confiabilidade é de 95%.

Somando equipes nacionais e estrangeiras, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, com 24% da massa de torcedores, seguido do Corinthians, que conta com 18%, e Ral Madrid, com 13%. O Palmeiras aparece empatado com o Barcelona, com 9%. Foi a primeira vez em uma pesquisa com este objetivo que o Verdão ultrapassou o São Paulo e ficou no pódio nacional.

“Claro que o desempenho esportivo conta, mas Real Madrid e Barcelona foram e são casa de muitas estrelas brasileiras. Isso cria uma identidade maior com esses clubes, que têm números significativos na preferência do nosso torcedor quando se trata de um time no exterior”, explica Felipe Nunes, diretor da Quaest Consultoria e Pesquisa.

O pódio dos clubes estrangeiros mais populares no Brasil é fechado pelo Paris Saint-Germain, da França, que conta com Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé, e tem 5% da preferência, empatado com os rivais mineiros Atlético e Cruzeiro.

O alemão Bayern de Munique e os ingleses Manchester United e Chelsea também foram citados, com 1% cada. Somados, outros clubes europeus contam ainda com a torcida de mais 4% de brasileiros.