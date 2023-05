Real Madrid conquista a Copa do Rei e trio de brasileiros faz história

O Real Madrid já virou sinônimo de futebol brasileiro. A equipe merengue quebrou um jejum de nove anos no último sábado, 6, e conquistou a Copa do Rei da Espanha. O grito de campeão veio com dois gols de Rodrygo, na finalíssima contra o Osasuna, que garantiu a vitória por 2 a 1 no placar final. Além do atacante, Éder Militão e Vinícius Jr também comemoraram e fecharam a prateleira com o único título que faltava com a camisa branca madrilenha.

A atuação com dois gols de Rodrygo e também a boa performance de Vinícius Jr rendeu elogios dos veículos espanhóis. A imprensa destacou a Copa do Rei como: “A Copa que veio do Brasil”, escreveu o jornal As, enquanto Marca disse que os brasileiros “coroaram o Real Madrid”.

🏆 HALA MADRID Y NADA MÁS! O Real Madrid é campeão da Copa do Rei da Espanha! Com dois gols de Rodrygo, a equipe merengue bateu o Osasusa por 2 a 1 na final disputada em Sevilha: ⚽️ Rodrygo ⚪️

⚽️ Lucas Torró 🔴

⚽️ Rodrygo ⚪️ pic.twitter.com/GSNG9OShTd — Placar (@placar) May 6, 2023

Aos 22 anos, a dupla de ataque já conquistou todos os títulos possíveis com a camisa merengue: Copa do Rei, Supercopa da Espanha, LaLiga, Supercopa da Uefa, Champions League e Mundial de Clubes Fifa. Rodrygo chegou ao futebol espanhol em 2019 e precisou de apenas quatro temporadas para encher a prateleira de títulos. Vini Jr chegou um ano antes, em 2018, e soma um Mundial de Clubes a mais no currículo em comparação ao companheiro.

Além da dupla de ataque, o zagueiro Éder Militão também ‘zerou’ todos os títulos pela equipe. Assim como Rodrygo, o defensor também chegou em 2019 no Real Madrid.

O Real Madrid não conquistava uma Copa do Rei há nove anos, desde a temporada 2013/14, quando superou o rival Barcelona por 2 a 1 – com gols de Di María e Gareth Bale. Na época, o ataque catalão era formado por Messi e Neymar. Desde então, foram cinco títulos do Barça, além de uma conquista do Valência, Bétis e Real Sociedad.

Curiosamente, os dois últimos títulos do Real Madrid no torneio vieram sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti. O Real chega ao 20º título de Copa do Rei e segue como o terceiro maior ganhador da competição – atrás de Barcelona e Athletic Bilbao -.