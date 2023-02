Raphinha retoma confiança no Barcelona: ‘Melhor momento’

Raphinha voltou a sorrir. Depois de uma Copa do Mundo decepcionante com a seleção brasileira no Catar e um início inconstante em seu primeiro ano na Catalunha, o atacante desfruta de boa fase no Barcelona. Nesta quarta-feira, 15, véspera do duelo diante do Manchester United pela segunda fase da Liga Europa, em Old Trafford, Raphinha agradeceu ao técnico Xavi e aos colegas pela confiança e se mostrou otimista para a sequência da temporada.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Estou na minha primeira temporada e é normal que haja um período de adaptação. Estou vivendo meu melhor momento no clube, mas ainda estou em fase de adaptação. Agradeço aos meus companheiros e ao treinador pela ajuda. A nível mental estou melhor do que quando comecei”, disse Raphinha.

Raphinha voltou a ser titular e somou boas atuações nas últimas rodadas da liga espanhola, que tem o Barcelona na liderança com 56 pontos, 11 a mais que o vice-líder Real Madrid, que, no entanto, tem um jogo a menos. Em sua primeira temporada, o brasileiro soma seis gols e oito assistências em 30 partidas.

Na próxima quinta, a partir das 14h45 (de Brasília), Barcelona e United fazem um duelo de Liga Europa “com cara de Champions League”. “São duas das melhores equipes do mundo, mas é normal que passem por momentos difíceis”, diz Raphinha, que se acostumou a enfrentar o United jogando pelo Leeds. “É um dos melhores campos para se jogar.”

Ambos os times chegam em boa fase, já que o United não perde há seis jogos e ocupa a terceira posição da Premier League, com 46 pontos, dois a menos que o rival City e cinco a menos que o líder Arsenal.