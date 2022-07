Raphinha marca golaço e define El Clásico para o Barcelona

Longe da Espanha, Barcelona e Real Madrid ficaram frente a frente mais uma vez. Em amistoso de pré-temporada, o El Clásico foi disputado em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a equipe culé se deu melhor – vencendo por 1 a 0, com golaço do brasileiro Raphinha.

A partida também marcou a estreia de Lewandowski com a camisa azul e grená.

Raphinha parece estar se sentindo à vontade com a camisa do Barcelona. Depois de estrear com gol e duas assistências, na goleada por 6 a 0 diante do Inter Miami, o atacante da Seleção voltou a balançar a rede já em sua segunda partida.

Aos 27 minutos, o brasileiro recebeu na estrada da área, pela direita, e mandou um foguete do meio da rua – sem chances para Courtois, a bola morreu na gaveta.

A partida também marcou a estreia de Lewandowski. O centroavante polonês deixou o Bayern de Munique e rumou ao time culé nesta janela, por 45 milhões de euros. Ainda assim, Lewa passou em branco.

Além de Raphinha, o El Clásico contou com muitos outros brasileiros em campo, todos pelo lado do Real Madrid – Éder Militão, Casemiro, Rodrygo e Vinícius Jr.

