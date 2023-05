Racismo: as manifestações após novo episódio com Vinicius Jr

Neste domingo, 21, o futebol presenciou um novo episódio de racismo envolvendo o brasileiro Vinicius Jr. Em partida pelo Real Madrid, contra o Valência, parte da torcida adversária proferiu xingamentos e chamou o atacante de “macaco”. Após a partida, o próprio Vini Jr se posicionou e criticou fortemente a liga espanhola. O episódio gerou manifestações no mundo do futebol e muitos foram em apoio ao brasileiro.

Confira as manifestações em apoio a Vini Jr:

— Éder Militão (@edermilitao) May 21, 2023

Estou com você, irmão! @vinijr a nossa luta continua! ✊🏾

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 21, 2023

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) May 21, 2023

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA

O Santos Futebol Clube repudia com veemência todas as agressões racistas sofridas pelo atleta @vinijr, que já ocorreram em vários momentos de sua carreira e, hoje, se repetiram no confronto entre Valência e Real Madrid.

Racismo é crime e, mais do que combatido, tem que ser… pic.twitter.com/u4YyZxA1C8

— Santos FC (@SantosFC) May 21, 2023